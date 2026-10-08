[2026AG] '병역 특례 발언 논란' 양민혁·이기혁, 소속팀 복귀 후 환대 받아

AI 핵심 요약beta
- 양민혁과 이기혁이 7일 소속팀과 지역의 격려를 받았다.
- 베스테를로는 양민혁 복귀 영상을 공개하며 환영했다.
- 우상호 지사는 이기혁 발언 실수 지적하며 금메달을 칭찬했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 획득 뒤 병역 특례 관련 발언으로 논란을 빚었던 양민혁(베스테를로)과 이기혁(강원FC)이 소속팀과 지역에서 격려를 받았다.
벨기에 프로축구 KVC 베스테를로는 지난 7일(한국시간) 공식 SNS를 통해 아시안게임을 마치고 복귀한 양민혁을 환영하는 영상을 공개했다.
영상에는 베스테를로 선수들이 두 줄로 도열해 양민혁에게 박수를 보내는 모습이 담겼다. 양민혁은 동료들의 박수 속에서 구단이 준비한 꽃다발을 받은 뒤 고개를 숙여 인사했다.
잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 소속인 양민혁은 이번 시즌 베스테를로에서 임대로 뛰고 있다.
양민혁은 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 아시안게임 남자 축구 결승 일본전에 선발 출전했다.
후반에는 상대의 공을 빼앗은 뒤 크로스를 연결해 엄지성의 결승골 과정에 관여했다. 한국은 일본을 1-0으로 꺾고 아시안게임 남자 축구 사상 최초로 4회 연속 금메달을 차지했다.
다만 양민혁은 경기 후 인터뷰에서 병역 혜택을 주요 동기로 언급해 비판을 받았다.
논란이 커지자, 양민혁은 SNS를 통해 "병역 혜택 역시 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다"며 "많은 분들이 불편함을 느끼신 것은 분명 내 잘못"이라고 사과했다.
아시안게임 축구 대표팀 주장을 맡았던 이기혁도 금메달 획득 직후 "군대 안 갑니다"라고 발언해 논란을 빚은 뒤 귀국 후 사과했다. 이기혁은 "주장인 만큼 말의 무게를 생각하고 이야기했어야 했다"며 자신의 발언을 돌아봤다.
이런 가운데 강원FC 구단주인 우상호 강원특별자치도지사는 지난 7일 강원체육회관에서 열린 제107회 전국체육대회 강원선수단 결단식 및 아시안게임 강원선수단 환영행사에서 이기혁을 공개적으로 격려했다.
우 지사는 이기혁의 발언에 실수가 있었다고 지적하면서도 "성과를 폄하하는 어른들은 못된 어른들"이라며 "실수한 것은 가볍게 꾸짖고, 그렇지만 정말 너무 잘했다"고 말했다. 이어 "이번에 금메달을 따온 강원 출신 선수들 너무 잘했다. 그 얘기를 꼭 전하고 싶었다"고 덧붙였다.
다만 축구 대표팀 선수들의 언행 직후 병역 특례 제도 폐지가 정치권에서 언급되고 있는 상황이다. 강신철 국방부 장관은 지난 7일 국회 국방위원회 국정감사 도중 "병역 특례를 점진적으로 축소해서 궁극적으로는 폐지하는 것이 국방부의 목표"라고 말한 바 있다.
football1229@newspim.com