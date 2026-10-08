제네시스, 'GV90' 특별 전시 개최…외장 컬러 16종 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 8일 GV90 특별 전시를 열었다.
- 오는 11월 8일까지 제네시스 수지에서 운영한다.
- 외장 16종·내장 10종을 층별로 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 초대형 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) 'GV90'의 다양한 내·외장 색상을 한자리에서 비교할 수 있는 특별 전시를 개최한다.
제네시스는 오는 11월 8일까지 '제네시스 수지'에서 GV90 특별 전시를 운영한다고 밝혔다.
이번 전시는 GV90에 대한 고객 관심에 맞춰 마련됐다. 제네시스 수지 전 층을 활용해 외장 컬러 16종과 내장 컬러 10종을 선보인다. 내장 컬러는 일반 GV90과 GV90 네오룬 각각 5종으로 구성된다.
GV90는 한국의 달항아리에서 영감을 받은 디자인과 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어 '네오룬 아치 게이트', 루프 에어백 등을 적용한 제네시스의 플래그십 전기 SUV다.
전시 차량은 층별 색상 테마에 따라 배치된다. 1층에는 최상위 한정판 모델인 'GV90 네오룬 퍼스트 에디션'의 비크 블랙·소노란 네이비 투톤 차량을 전시한다.
2층에는 코모 블루와 소노란 네이비 등 블루 계열, 3층에는 마칼루 그레이와 카디프 그린 등 그레이·그린 계열 차량을 배치한다. 4층에서는 우유니 화이트와 모나쉬 실버 등 무채색 계열 차량을 만나볼 수 있다.
전시는 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며 매월 첫째 주 월요일은 휴관한다.
제네시스 관계자는 "고객들이 다양한 외장 색상과 소재, 내장 디자인 조합을 직접 비교하며 자신의 취향에 어울리는 GV90을 발견하는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com