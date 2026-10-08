[PGA] 임성재, 베이커런트 클래식 1R 공동 26위…선두와 6타 차

AI 핵심 요약beta
- 임성재가 8일 PGA 베이커런트 클래식 1라운드서 2언더파를 기록했다.
- 버디 5개와 보기 3개로 공동 26위에 올랐다.
- 이상희는 1오버파를 쳐 공동 52위에 자리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식 첫날 2언더파를 기록했다.
임성재는 8일 일본 요코하마 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 5개와 보기 3개를 묶어 2언더파 69타를 기록했다.
단독 선두는 8언더파 63타를 친 제이컵 브리지먼(미국)이다. 브리지먼에 6타 뒤진 임성재는 공동 26위로 첫날 경기를 마쳤다.
10번 홀에서 출발한 임성재는 전반에 버디 2개와 보기 2개를 기록하며 타수를 줄이지 못했다.
후반 들어 흐름을 끌어올렸다. 1번 홀(파4)에서 버디를 잡은 뒤 3번 홀(파3), 6번 홀(파5)에서도 한 타씩 줄였다.
다만 7번 홀(파3)에서 보기를 범해 순위를 더 끌어 올리진 못했다.
임성재는 이번 시즌 PGA 투어 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십 진출에는 실패했다. 이후 지난달 열린 프레지던츠컵(미국-인터내셔널 팀 간의 골프 대항전)에 출전한 뒤 휴식기를 가졌고, 이번 대회를 시작으로 마카오와 한국 일정을 소화할 예정이다.
한편 일본프로골프투어(JGTO) 시즌 상금 상위 랭커 자격으로 출전한 이상희는 버디 4개와 보기 5개로 1오버파 72타를 쳐 공동 52위에 자리했다.
football1229@newspim.com