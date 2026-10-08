정부 "대러 수출통제를 통해 국제사회의 평화 유지 노력에 동참 중"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 8일 러시아의 한국산 석유제품 도입 보도를 부인했다
- 외교부 등은 석유 정제제품은 대러 수출통제 품목이 아니라고 밝혔다
- 한국의 대러 수출은 통제로 2021년 100억달러에서 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"대외무역법으로 대러 전략물자 수출 전면 불허 중"
"석유 정제제품은 대러 수출 통제 품목 아냐"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 우크라이나 침공으로 국제 제재를 받고 있는 러시아가 한국의 항구를 거쳐 석유 제품을 도입하고 있다는 외신 보도에 대해 "석유 정제제품은 우리의 대러 수출통제 품목에 해당하지 않는다"고 8일 밝혔다.
외교부·산업통상부·관세청은 이날 공동 참고 자료를 통해 "우리의 대러 수출통제 품목은 주로 산업기계·전자제품·차량 등 전략적 중요성이 높은 품목으로 이루어져 있다"면서 "국민과 기업의 경제적 부담에도 불구하고 우리 정부는 대러 수출통제를 통해 국제사회의 평화 유지 노력에 동참하고 있다"고 강조했다.
정부는 이어 "수출통제 품목은 군사 용도로의 사용 가능성, 경제적 영향, 국제공조 등을 종합적으로 검토 후 범부처 논의를 통해 결정하고 있다"며 대외무역법에 근거해 전략물자 수출을 전면 불허하고, 전략물자 외에도 군사용으로 사용될 수 있는 1402개 품목의 수출도 상황허가 대상으로 지정해 대러 수출통제를 실시하고 있다"고 설명했다.
이 때문에 한국의 대러 수출은 2021년 100억 달러, 2022년 63억 달러, 2023년 61억 달러, 2024년 45억 달러, 2025년 40억 달러로 꾸준히 감소했다는 게 정부의 설명이다.
청와대도 전날 이 문제와 관련해 "경유 등 한국산 연료의 (러시아) 수출 여부도 확인된 사실이 아니다"라며 "작년 8월부터 올해 8월까지 무역통계에 따르면 한국에서 러시아로 경유, 휘발유, 제트유 등은 수출되지 않고 있다"고 밝힌 바 있다.
앞서 영국 일간 가디언은 지난 6일 울산과 여수 등 한국의 여러 항구에서 지난 7~8월 석유 제품을 실은 유조선들이 러시아 극동 지역으로 향했다고 보도했다.
러시아와 전쟁 중인 우크라이나 정부 관계자는 이 기사를 근거로 "한국으로부터의 수입은 사실상 러시아의 자체 정유 능력 상실에 따른 영향을 상쇄하는 데 도움을 줬다"고 주장했다.
opento@newspim.com