장동혁 "靑, 제청권 헌법 해석까지 나서…결국 김민기 제청하라는 이야기"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 8일 강유정 발언을 비판했다
- 대법관 제청권·임명권은 독립 권한이라고 했다
- 대법원 명픽 채우기와 재판 재개를 주장했다
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"헌법 비틀어서라도 재제청 받아낼 작정…李대통령 재판 재개해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 8일 강유정 청와대 대변인의 대법관 제청권 관련 발언을 두고 "청와대가 헌법 해석까지 한다"며 "최종 목표는 대법원을 '명픽' 판사들로 채우는 것"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이제 청와대가 헌법 해석까지 한다"며 "하려면 제대로나 하든지. 이화영한테 뺨 맞더니 정신이 나간 것 같다"고 밝혔다.
그는 "강유정 청와대 대변인이 방송에 나와서 '제청'의 의미를 열심히 설명했다"며 "'결정권이 없어서 결정해달라고 부탁하는 것', '임명해줄 것을 윗사람에게 요청하는 것'이라고 한다"고 전했다.
이어 "서영교의 '국가원수론'에 버금가는 황당한 소리"라고 지적했다.
장 대표는 "대법원장의 제청권, 국회의 동의권, 대통령의 임명권은 각각 독립된 권한"이라며 "서로 간섭할 수도 침해할 수도 없다. 권한의 위 아래도 없다"고 강조했다.
그러면서 "이것이 삼권분립의 기본원리"라며 "결국 김민기 제청하라는 이야기다. 최종 목표는 대법원을 '명픽' 판사들로 채우는 것"이라고 주장했다.
장 대표는 이화영 전 경기도 평화부지사의 가석방 요구 논란과 이 대통령의 재판 문제도 거론했다.
그는 "이화영이 입을 열기 시작하니 잠도 안 올 것"이라며 "대장동의 입, 백현동의 입, 성남FC의 입이 줄줄이 열릴 판이니 마음이 더 급할 것"이라고 주장했다.
이어 "헌법을 열두 번 비틀어서라도 재제청을 받아낼 작정"이라며 "이런 걸 문명국가에서는 '독재'라고 부른다"고 비판했다.
끝으로 "그런 독재를 막으라고 사법부가 존재하는 것"이라며 "이재명 재판재개, 헌법과 국민의 명령"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com