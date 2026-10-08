에어로케이, '청주~구마모토' 12월 신규 취항…주 3회 운항

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 12월 23일 청주~구마모토 노선을 취항했다
- 청주~구마모토는 주 3회 운항하며 증편도 검토한다
- 에어로케이는 일본 노선 확대와 지방도시 노선 전환을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공이 오는 12월 23일부터 청주국제공항과 일본 구마모토를 잇는 정기 노선을 신규 취항한다고 8일 밝혔다.
후쿠오카와 기타큐슈에 이어 에어로케이가 운영하는 세 번째 규슈 지역 정기 노선이다.
청주~구마모토 노선은 매주 월·수·금요일 주 3회 운항한다. 청주공항에서 오후 2시 15분 출발해 구마모토공항에 오후 3시 30분 도착하며 귀국편은 오후 4시 30분 구마모토를 출발해 오후 6시 10분 청주에 도착한다.
에어로케이는 예약 및 판매 실적을 고려해 향후 주 7회까지 운항 횟수를 확대하는 방안도 검토할 계획이다.
이와 함께 일본 노선 운영도 확대하고 있다. 현재 오사카와 나리타 노선을 각각 하루 3회 운항하고 있으며 오는 11월 말부터 내년 3월 초까지 삿포로 노선을 하루 2회로 증편한다.
일본 지방도시 노선은 부정기편을 통해 수요를 확인한 뒤 정기편으로 전환하는 방식을 추진하고 있다. 올해 하코다테와 마쓰야마, 하나마키, 후쿠시마, 도야마 등에 부정기편을 운항했으며 하코다테와 마쓰야마 노선의 정기편 전환을 검토 중이다.
에어로케이 관계자는 "청주공항을 거점으로 일본 노선을 지속적으로 확대해 이용객의 선택 폭을 넓히겠다"고 말했다.
한편 에어로케이는 현재 일본과 중국, 대만, 필리핀, 베트남 등 5개국 18개 국제노선을 운항하고 있다.
gyun507@newspim.com