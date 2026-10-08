유승호 측 "임세주와 연인 사이였으나 결별…좋은 동료로 지내"

AI 핵심 요약beta
- 유승호 측은 8일 임세주와 결별했다고 밝혔다.
- 두 사람은 과거 연인이었으나 지금은 동료다.
- 유승호는 배우, 임세주는 가수 겸 배우로 활동했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 유승호와 가수 겸 배우 임세주가 과거 연인 관계였으나 현재는 결별한 사이인 것으로 확인됐다.
유승호 측은 8일 "두 배우는 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태로, 좋은 동료 관계로 지내고 있다"고 밝혔다.
앞서 이날 이데일리는 유승호와 임세주가 6년째 장기 연애 중이라고 보도했다. 그러나 유승호 측은 두 사람이 현재 연인 관계가 아니라고 선을 그었다.
1993년생인 유승호는 2000년 드라마 '가시고기'로 데뷔했다. 아역 배우 시절 '국민 남동생'으로 불린 그는 영화 '집으로', '마음이…', 드라마 '태왕사신기' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 최근에는 '재벌X형사'에 출연했다.
1991년생인 임세주는 2011년 '러브 러브 러브'를 발매하며 가수로 데뷔했다. 이후 2015년 영화 '장수상회'를 통해 배우로도 활동 영역을 넓혔다.
moonddo00@newspim.com