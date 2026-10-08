에스티팜, CPHI 참가…올리고 CDMO 신규 수주 모색

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜이 8일 CPHI 월드와이드 2026에 참가했다
- 올리고뉴클레오타이드 CDMO 홍보와 미팅을 진행했다
- 제2올리고동 가동으로 수요 대응과 사업 확대를 노린다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜은 6일부터 8일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 의약품 전시회 'CPHI 월드와이드 2026'에 참가해 올리고뉴클레오타이드 위탁개발생산(CDMO) 사업을 홍보한다고 8일 밝혔다.
에스티팜은 행사에서 글로벌 제약·바이오기업들과 비즈니스 미팅을 진행하며 기존 고객사와의 협력 강화와 신규 사업 기회를 모색하고 있다.
에스티팜은 글로벌 올리고뉴클레오타이드 CDMO 수요 증가에 대응하기 위해 지난해 준공한 제2올리고동을 올해부터 본격 가동하고 있다. 제2올리고동은 중소형부터 대형 생산라인까지 갖춰 임상 초기 단계부터 상업화까지 고객사의 다양한 생산 수요에 대응할 수 있다.
에스티팜은 이러한 생산능력과 글로벌 시장에서 축적한 품질 경쟁력을 바탕으로 기존 고객사와의 협력을 확대하고 신규 고객사와 프로젝트를 확보할 계획이다.
저분자 원료의약품(API) 부문 고객사들과도 만나 진행 중인 프로젝트 현황을 점검하고, 신규 프로젝트와 향후 사업 확대 가능성을 논의하고 있다.
에스티팜은 2016년부터 매년 동아에스티와 협력해 CPHI에 단독 부스를 마련하고 글로벌 제약·바이오기업들과의 접점을 넓혀왔다.
에스티팜 관계자는 "이번 CPHI Worldwide 2026을 통해 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 CDMO 생산 역량과 글로벌 경쟁력을 알리고 있다"며 "RNA 기반 혁신 기술과 CDMO 역량을 토대로 기존 글로벌 파트너들과의 협력을 강화하고 신규 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com