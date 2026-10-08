[2026 국감] 유정훈 도공 사장 "고속도로 확충에 3.7조 투자…휴게소도 개선"

AI 핵심 요약beta
- 유정훈 도로공사 사장이 8일 국감서 혁신계획을 밝혔다.
- 도로망 확충과 안전 강화, 노후시설 개선을 추진했다.
- 휴게소 개편과 상생계약으로 경쟁력도 높이겠다고 했다.
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함양~울산고속도로 등 적기 개통 추진
휴게소 수수료 구조 개선으로 편의 제고
AI 활용해 현장 안전관리 강화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 유정훈 한국도로공사 사장이 휴게소 운영 혁신을 통해 수수료 구조를 개선하고 가격과 서비스 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.
유 사장은 8일 국회 국토교통위원회 국정감사 업무보고에서 "5극 3특 균형발전을 뒷받침하는 도로망을 구축하고 물류와 첨단산업 성장을 지원하는 교통 인프라를 지속적으로 확충하겠다"고 밝혔다. 함양~울산 등 주요 노선의 적기 개통과 함께 건설경기 활성화와 일자리 창출을 추진한다.
도로공사는 올해 고속도로망 확충에 3조7000억원을 투자한다. 지역 간 연결성을 높이고 산업·물류 수요에 대응할 수 있도록 교통 인프라를 확대한다는 구상이다.
건설현장에서는 AI 기반 폐쇄회로TV(CCTV)를 활용한 사고 예방에 나선다. 작업자의 안전수칙 위반과 위험요인을 실시간으로 탐지하고 신속히 조치하는 방식이다.
유 사장은 "안전을 최우선하는 고속도로를 만들겠다"며 "현장 감독 인력을 확대하고 고령자와 외국인 근로자를 위한 맞춤형 작업환경을 조성해 건설현장의 안전을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
운영 중인 도로의 안전성도 높인다. 노후 고속도로를 리모델링하고 교량 성능을 개선하는 한편 첨단장비로 도로 상태를 정밀 진단해 사고 원인을 찾아 보완한다. 화물차 적재 불량으로 발생하는 낙하물 사고 예방도 추진한다.
이용 편의를 높이기 위한 교통망 개선도 제시했다. 고속도로와 대중교통의 연계를 확대하고 접속도로를 정비해 교통정체를 줄인다. 신규 나들목 설치로 고속도로 접근성도 높일 계획이다.
휴게소에서는 운영구조 개편을 통해 이용자가 체감할 수 있는 가격과 서비스 개선에 나선다. 유 사장은 "휴게소 운영 혁신을 통해 수수료 구조를 개선하고 가격과 서비스 경쟁력을 높이도록 하겠다"고 강조했다.
중소기업과의 상생과 계약 투명성 강화 방안도 설명했다. 입찰·계약 과정을 유튜브로 생중계하고 국민참관제도를 운영한다. 불법 하도급을 근절하고 하도급 대금 상생결제를 통해 대금 지급이 원활히 이뤄지는 건설현장 생태계를 조성한다.
고속도로를 인공지능(AI)과 미래 교통수단의 기반시설로 활용하는 사업도 추진한다. 고속도로 인프라를 이용해 AI 데이터센터를 유치하고 고속도로와 전력망을 연계해 국가 3대 메가프로젝트를 지원한다는 구상이다.
자율주행 교통운영체계와 도심항공교통(UAM) 환승 기반도 확대한다. 지역주민과 상생하는 태양광 발전사업을 늘리고 탄소저감 자재의 적용 범위를 넓혀 친환경 고속도로 조성도 추진한다.
chulsoofriend@newspim.com