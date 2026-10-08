[2026 국감] 국립대병원 9곳 중 6곳, 필수의료 전문의 채용률 50% 미만

AI 핵심 요약beta
- 국립대병원 9곳 중 6곳이 8일 필수의료 전문의 채용 목표의 절반도 못 채웠다.
- 제주대병원은 49명 계획에 5명 채용해 10.2%로 가장 낮았다.
- 한지아 의원은 병원별 필요인원 산정과 지원계획 마련을 촉구했다.
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필수의료 전문의 확보 '하락세'
한지아 의원 "실질적 지원 마련"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국립대병원 상당수가 필수의료과 전문의를 계획만큼 확보하지 못하고 있는 것으로 나타났다.
8일 국회 보건복지위원회 소속 한지아 국민의힘 의원실이 보건복지위원회 소관 9개 국립대병원의 전문의 채용 현황을 분석한 결과, 올해 8월 기준 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·심장혈관흉부외과·신경외과·신경과 등 8개 주요 필수의료과의 채용계획 대비 실제 채용률이 50%에도 미치지 못한 병원이 9곳 중 6곳에 달하는 것으로 나타났다.
병원별로는 제주대병원이 49명 채용계획에 실제 채용은 5명에 그쳐 10.2%로 가장 낮았다. 이어 ▲충북대병원 12.5%(48명 중 6명) ▲경상국립대병원 27.3%(33명 중 9명) ▲강원대병원 30.0%(20명 중 6명) ▲충남대병원 41.3%(63명 중 26명) ▲전남대병원 46.2%(52명 중 24명) 순이었다.
경북대병원은 52.6%(287명 중 151명)로 나타났다. 전북대병원은 60.6%(33명 중 20명)으로 집계됐고 부산대병원은 65.6%(61명 중 40명)로 나타났다.
이 같은 필수의료 전문의 확보난은 올해만의 문제가 아니었다. 채용계획 대비 실제 채용률이 50% 미만인 국립대병원은 2023년 5곳, 2024년 7곳, 2025년 5곳, 2026년 6곳이다. 최근 4년간 매년 절반 안팎의 병원이 필요한 필수의료 전문의를 계획대로 확보하지 못한 것으로 나타났다.
특히 제주대병원의 경우 8개 주요 필수의료과 채용률이 지속적으로 낮아졌다. 2023년 34.6%, 2024년 24.1%, 2025년 10.5%, 2026년 10.2%다.
진료과별로 살펴보면 상황은 더욱 심각했다. 제주대병원 소아청소년과는 2024년 9명, 2025년 3명, 2026년 5명을 각각 채용할 계획이었지만 3년 연속 실제 채용인원은 단 한 명도 없었다. 올해 제주대병원은 외과 5명, 산부인과 3명, 소아청소년과 5명, 심장혈관흉부외과 2명의 채용계획을 세웠지만 해당 진료과에서도 한 명도 채용하지 못했다.
전문의를 새로 확보하는 데 어려움을 겪는 동시에 오히려 인력이 빠져나가는 사례도 확인됐다. 전북대병원은 지난해 내과 전문의 5명을 채용하는 동안 17명이 퇴직·사직했고 소아청소년과 역시 2명을 채용했지만 6명이 빠져나갔다.
한 의원은 "정부가 국립대병원을 지역 필수의료의 중추이자 책임기관으로 육성하겠다고 밝힌 만큼 필수의료 전문의 부족 문제를 엄중하게 받아들여야 한다"며 "지역별 특성과 병원별 진료기능·인력여건 등을 면밀히 반영해 필수의료 진료과별 필요인원을 구체적으로 산정하고 병원별·연도별 확보 목표와 이를 뒷받침할 실질적인 지원계획을 마련해야 한다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com