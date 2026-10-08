유진그룹 계열 유진기업, 정기 안전보건 점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 유진기업이 8일 전국 사업장 4분기 안전점검을 예고했다.
- 점검은 12일부터 12월 4일까지 유해요인과 개선 이행을 살핀다.
- 유진기업은 취약 사항을 집중 점검해 즉시 개선하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 유진그룹의 모회사 유진기업은 전국 사업장을 대상으로 4분기 안전보건 점검을 실시한다고 8일 밝혔다.
오는 12일부터 12월 4일까지 진행하는 이번 정기 점검은 사업장의 유해·위험요인 확인과 개선 조치 이행 여부, 관리감독자의 안전보건 업무 수행 실태를 살피는 데 초점을 맞췄다.
유진기업은 현장 8대 유해·위험요인(추락, 끼임, 부딪힘, 맞음, 깔림, 넘어짐, 감전, 화재)을 비롯해 믹서와 혼화제 탱크 등 안전 검사 대상 설비의 개선 조치 결과, 이외 주요 설비의 방호장치 상태 등을 중점적으로 확인할 계획이다.
또 근로자 정기 교육과 직무별 특별 교육 실시 여부, 위험성평가와 비정형작업 허가서 운영 상태, 도급 외주 공사 안전관리 이행 여부도 점검 대상이다.
유진기업은 지난 2분기 점검에서 정착된 것으로 확인된 항목은 절차를 간소화해 현장의 점검 부담을 줄이고, 취약하거나 반복 지적된 사항을 집중적으로 살펴 실효성을 높이기로 했다. 점검 결과 미흡한 사항은 즉시 개선해 12월 4일까지 관련 조치를 마칠 계획이다.
최재호 유진기업 대표이사는 "안전보건은 경영의 최우선 가치이자 모든 사업장이 지켜야 할 기본"이라며 "점검과 교육, 위험성평가가 현장에서 제대로 작동하도록 안전보건 관리체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com