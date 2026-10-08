한온시스템, 티스테이션 판매망 활용…車 열관리 애프터마켓 공략

AI 핵심 요약beta
- 한온시스템이 8일 티스테이션으로 열관리 애프터마켓 확대에 나섰다.
- 티스테이션서 컴프레서·콘덴서 판매를 강화했다.
- 향후 수요 따라 제품군을 단계적으로 넓히겠다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템이 한국타이어의 자동차 서비스 전문점 '티스테이션'을 활용해 국내 자동차 열관리 부품 애프터마켓 사업 확대에 나선다.
한온시스템은 한국타이어앤테크놀로지의 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션을 통해 열관리 애프터마켓 제품 판매를 강화한다고 8일 밝혔다.
한온시스템은 올해 초부터 티스테이션을 통해 자동차 열관리 부품을 판매해 왔다. 이달부터는 제품 공급 체계를 효율화해 안정적인 판매 기반을 마련하고 한국타이어의 판매·서비스 네트워크를 활용해 고객 접점을 확대한다.
현재 티스테이션에서는 자동차 공조장치의 핵심 부품인 컴프레서와 콘덴서 등 교체 수요가 높은 열관리 제품을 구매할 수 있다. 향후 시장 수요와 고객 반응에 따라 판매 제품군을 단계적으로 확대할 계획이다.
한온시스템은 완성차 업체에 부품을 공급하는 신차용 부품(OE) 사업에서 축적한 기술력과 전문성을 바탕으로 애프터마켓 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
한온시스템 관계자는 "티스테이션의 판매·서비스 네트워크를 통해 국내 소비자들이 열관리 제품을 보다 쉽게 접할 수 있게 됐다"며 "시장 수요에 맞는 애프터마켓 제품을 지속 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com