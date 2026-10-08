올가을 단풍 여행, 언제 어디로 떠날까? '2026 단풍지도' 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 8일 국립수목원과 2026 단풍지도를 공개했다.
- 전국 6개 권역 절정 시기와 가을 명소 36곳을 담았다.
- 시민과학 관측 데이터로 단풍 예측 정확도를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 산림청 국립수목원(이하 국립수목원)과 함께 단풍 절정 시기와 추천 명소를 담은 '2026 단풍지도'를 대한민국 구석구석 누리집에 공개했다.
단풍지도에는 전국 6개 권역별 단풍 절정 시기를 담았으며, 공사는 이와 함께 가을 정취를 만끽할 수 있는 주요 명소 36곳도 소개했다. 수도권과 강원권 등은 10월 말부터, 경상권과 전라권 등은 11월 초중순에 단풍으로 물든 계절을 만끽할 수 있다.
주요 명소에는 ▲오색 빛 터널이 장관을 이루는 인천대공원(인천) ▲울긋불긋 단풍이 가득한 한탄강 협곡 고석정국민관광지(강원 철원) ▲함선 뒤로 붉은 노을이 물드는 삽교호(충남 당진) ▲수면 위로 노란 은행나무가 반짝이는 문광저수지(충북 괴산) ▲황금빛 갈대와 단풍이 어우러진 수변생태공원, 거창창포원(경남 거창) ▲주황빛 메타세쿼이아 길옆 이국적인 테마 마을 메타프로방스(전남 담양) ▲은빛 억새로 단장한 오름의 여왕 따라비오름(제주 서귀포) 등이 포함됐다.
단풍 절정 시기 예측에는 국립수목원의 시민과학 프로그램인 '식물계절관측 프로젝트' 관측 데이터를 활용했다. 829명의 시민과학자가 직접 관측한 데이터를 활용해 전보다 더욱 넓고 정확한 단풍 절정 예측 정보를 제공한다. 올가을 단풍 여행을 위한 자세한 정보는 공사 '대한민국 구석구석' 누리집에서 확인하면 된다.
공사 관계자는 "국민이 참여한 데이터와 공사의 관광 큐레이션이 만나 더욱 정확하고 유용한 가을 여행 정보를 선사하게 되었다"라며, "오색 빛깔로 물든 대한민국 구석구석을 여행하며 다채로운 가을의 매력을 느끼시길 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com