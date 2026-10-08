'여름방학' 진영·조이현 운명 같은 만남…홍예지 등장에 긴장감 고조

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 진영과 조이현의 싱그러운 청춘 로맨스로 기대를 모은 '여름방학'이 홍예지의 등장과 함께 반전을 예고했다.

웨이브에서 OTT 독점으로 공개되는 '여름방학'은 평범한 열여덟 살 고등학생 김하연이 여름방학 동안 낯선 시골 마을 우포리에 내려가 종갓집 종손 조유겸을 만나며 겪게 되는 신비로운 이야기를 다룬 하이틴 청춘 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 여름방학 포스터. [사진=웨이브] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com

공개된 캐릭터 포스터는 싱그러운 우포리를 배경으로 조유겸(진영)과 김하연(조이현)의 시선이 맞닿은 순간을 담아냈다. 종갓집 규율에 갇혀 무미건조하게 하루를 버티던 조유겸과 소외된 현실을 벗어나 제 삶의 주인공이 되고 싶었던 김하연이 마침내 서로를 마주한 것. 두 사람의 깊은 눈빛 위로 더해진 "이 여름 운명같이 너를 만났다"라는 카피는, 각자의 굴레에서 벗어나 서로의 구원이 되어줄 특별한 만남을 예고한다.

하지만 함께 베일을 벗은 2차 티저 영상에서는 동화 같던 청춘 로맨스의 분위기를 단숨에 뒤흔드는 반전이 펼쳐진다. 조유겸의 여자친구 성새령(홍예지)의 등판이 바로 그것. 그녀의 남자친구라는 조유겸은 어떤 이유에서인지 "성새령을 조심해"라는 의미심장한 경고를 남긴다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 여름방학 티저. [사진=여름방학 티저 영상] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com

머지않아 김하연은 그 의미를 온몸으로 실감하게 된다. 성새령은 "난 오늘 널 죽여버리려고 해"라며 서슬 퍼런 적의를 드러내고, 평화롭던 우포리에는 순식간에 서늘한 긴장감이 감돈다. 이어 "조유겸을 뺏어와야지, 너한테서 무조건"이라며 과감한 도발을 이어가는 성새령과, 그 충격적인 모습을 목격하고 도망치는 김하연의 혼란이 맞물리며 세 청춘의 위태로운 삼각관계가 본격적인 수면 위에 드러난다.

하지만 휘몰아치는 혼란 속에서도 김하연은 자신을 내던져 조유겸을 구하고, 그 역시 자신을 구해낼 것이라 믿으며 서로를 향한 구원의 끈을 결코 놓지 않는다. 그 위로 "운명이고 싶었던, 운명이 될 순 없는 어느 여름날의 이야기"라는 작품의 테마가 흐른다. 이들이 과연 서로에게 진정한 구원이자 운명이 될 수 있을지, 아니면 그저 스쳐 지나간 한여름날의 아릿한 기억으로 남게 될지 깊은 호기심을 자극하는 대목이다.

'여름방학'은 오는 26일 월요일 웨이브에서 OTT 독점 공개되며, 라이프타임 채널에서도 방영된다.

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