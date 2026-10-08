동아쏘시오그룹, 협력사 ESG 공급망 교육 개최

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오그룹이 7일 협력사 ESG 교육을 열었다.
- 국내외 ESG 규제와 공시 의무화 대응책을 공유했다.
- 협력사와 간담회 열고 공급망 ESG 경쟁력 높이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹은 지난 7일 서울 동대문구 본사에서 제2회 협력사 대상 ESG(환경·사회·지배구조) 공급망 교육을 개최했다.
이번 교육은 국내외 ESG 규제 강화와 정부의 지속가능성 공시 의무화 추진에 대응해 협력사의 ESG 관리 역량을 높이고, 그룹의 정도경영·지속가능경영 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
행사에는 동아제약, 비티젠, 동아오츠카, 용마로지스, 동아에코팩, 한국신동공업, 디에이아이 등 그룹 7개 회사의 주요 협력사 임직원과 ESG 공급망 담당자 70여명이 참석했다.
교육은 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심으로 진행됐다. 정영일 법무법인 세종 ESG센터장은 국내외 ESG 규제 동향과 공시 의무화, 협력사가 관리해야 할 ESG 데이터를 주제로 강연했다. 안효섭 기업지배구조연구소장은 준법경영을 다뤘다.
안준규 동아제약 정도경영팀 책임은 동아쏘시오그룹의 공급망 관리 체계와 운영 현황을 소개했다. 강연 이후에는 그룹사 담당자와 협력사가 간담회를 열어 공급망 관리와 상생 협력 방안을 논의했다.
동아쏘시오그룹 관계자는 "글로벌 ESG 규제 강화에 발맞춰 협력사들이 꼭 이해해야 할 정책 변화와 실무 대응 방안을 공유하고자 이번 교육을 준비했다"며 "협력사와 지속적인 소통과 지원을 통해 공급망 전반의 ESG 경쟁력을 향상시키고 상생 경영을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com