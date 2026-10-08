밴스 "한국 현정부든 차기정부든 알래스카 LNG 사업 완수"

AI 핵심 요약beta
- JD 밴스 미 부통령이 7일 알래스카 LNG 사업 완수 의지를 밝혔다.
- 그는 한국 내 정치적 불확실성을 언급하며 일본 등과 협력 가능성을 거론했다.
- 한국의 500억달러 투자 발표엔 정부가 확정된 바 없다고 선을 그었다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= JD 밴스 미국 부통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 개발 사업에 대해 한국 내 정치적 불확실성을 언급하면서도, 필요시 일본 등 다른 국가와 협력해서라도 사업을 반드시 완수하겠다는 의지를 밝혔다.
7일(현지시간) 알래스카 지역 방송 '알래스카 뉴스 소스'에 따르면, 밴스 부통령은 알래스카 방문 일정을 마치고 전용기 '에어포스투'에 탑승하기 직전 진행된 인터뷰에서 "이번에는 공약을 이행하는 대통령이 있기에 다르다"라며 이같이 말했다.
밴스 부통령은 한국과의 투자 참여와 관련해 "솔직히 한국 내에 일부 정치적 역학(political dynamics)이 작용하고 있다고 본다"면서도 "한국의 현 정부든 차기 정부든, 혹은 일본이나 다른 국가들과 협력해야 하든 우리는 이 사업을 완수할 것"이라고 강조했다.
그는 이어 "사람들은 알래스카에서 생산되는 가스를 절실히 원한다. 알래스카산 가스는 가격도 저렴하고 품질도 우수하며, 변변찮은 독재 국가에서 생산되는 가스보다 훨씬 안정적"이라며 "수요가 매우 높은 데다, 이를 실현하기 위해 헌신하는 행정부가 있는 만큼, 우리는 반드시 해낼 것"이라고 덧붙였다.
앞서 지난달 30일 트럼프 대통령은 한국의 2천억 달러 규모 대미 에너지 분야 투자 프로젝트를 발표하면서 한국이 알래스카 LNG 사업에 500억 달러 규모로 투자하기로 했다고 발표했다. 그러나 한국 정부는 추후 협의할 내용이라며 확정된 바 없다는 입장을 밝혔다. 이에 트럼프 대통령은 "두 배로 청구하겠다"며 조속한 합의를 압박한 상태다.
wonjc6@newspim.com