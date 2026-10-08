임실N치즈축제, 8일 '팡파르'…임실읍까지 행사공간 넓혀

AI 핵심 요약beta
- 2026 임실N치즈축제가 8일 임실서 개막했다.
- 임실읍 시내까지 공간을 넓혀 체류형 축제로 바꿨다.
- 치즈 체험·공연·먹거리로 11일까지 이어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
박지현·전유진·허찬미 등 개막공연…치즈체험·야간콘텐츠·향토음식관 다채
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 대한민국 대표축제인 '2026 임실N치즈축제'가 임실치즈테마파크와 임실읍 시내 일원으로 축제 공간을 확대해 군민과 관광객이 함께 즐기는 상생형 축제로 8일 개막한다.
임실군에 따르면 올해 축제는 '치즈, 행복을 늘리다! 세상을 잇다!'를 슬로건으로 8일부터 11일까지 나흘간 열린다. 기존 치즈테마파크 중심에서 임실읍 시내와 임실치즈의 역사·문화공간, 주요 관광지를 연결해 관광객이 체험하고 먹고 즐기며 지역에 머무는 체류형 축제로 변화를 꾀했다.
특히 축제 역사상 처음으로 임실읍 시내권에서 개막식이 열린다. 8일 임실시장 특설무대에서 열리는 개막행사를 위해 백제약국에서 등기소삼거리까지 약 250m 구간의 교통이 통제되며 셔틀버스 확대 운영과 경찰 협업을 통해 교통 불편을 최소화할 계획이다.
1967년 지정환 신부가 임실에서 치즈 생산의 첫걸음을 내디딘 임실성당과 대한민국 최초 치즈공장 등 역사공간도 축제와 연결한다. 임실치즈역사문화관에서는 지정환 신부의 이야기와 임실치즈의 역사, 제조과정을 살펴볼 수 있다.
대표 체험 프로그램인 '쭉쭉늘려 내 치즈 만들기'에서는 1972년 임실모짜렐라치즈 제조 성공을 기념해 관광객이 직접 치즈를 늘려 만들고 맛보는 체험을 즐길 수 있다. 스타셰프 오세득과 함께하는 '임실N치즈 대형 쌀피자 만들기'에서는 임실치즈와 지역 농특산물을 활용한 대형 쌀피자를 선보인다.
이와 함께 숙성치즈 디저트 퐁뒤, 임실N치즈 골든벨, 임실N치즈 옥션, 치즈 굴리기, 치즈 탑 쌓기, 치즈 바구니 넣기 등 가족 단위 관광객과 젊은 세대가 즐길 수 있는 프로그램도 마련된다. 치즈 생산 과정에서 발생하는 유청을 활용한 '임실N치즈 유청족욕 힐링체험'도 운영한다.
야간 콘텐츠도 강화했다. 치즈와 와인, 음악이 어우러지는 '임실N치즈&와인 나이트'와 함께 임실성당에서는 9~10일 오후 5시부터 8시까지 '그랜드 테이블 팜파티'가 열린다. 축제장 곳곳에는 천만송이 국화경관을 조성하고 지정환 신부와 임실N치즈 캐릭터가 함께하는 '에끌로 퍼레이드'도 선보인다.
8일 개막공연에는 박지현, 전유진, 허찬미, 세이마이네임 등이 출연한다. 10일 치즈테마파크 메인무대에서는 팝페라 사과나무, 35사단 군악대, 팝핀현준·박애리 등이 참여하는 '임실N치즈 콘서트'가 펼쳐진다.
특히 35사단 군악대는 MZ세대 인기 연예인 출신 군악대원 4명이 포함된 가운데 8일 치즈테마파크 분수대 광장에서 첫 공연을 선보이고 10일 오후 6시 30분 메인무대에서 다시 공연을 펼친다.
먹거리와 지역 농특산물 판매장도 운영된다. 전국한우협회 임실군지부의 '한우명품관'에서는 모듬구이, 육회, 국밥 등을 맛볼 수 있으며 12개 읍·면 생활개선회가 참여하는 '읍면 향토음식관'에서는 잔치국수, 웰빙비빔밥, 시래기국, 다슬기탕 등 지역 음식이 마련된다.
또 임실N치즈 유제품을 20% 할인 판매하는 '치즈페어장'과 관내 22개 농가·업체가 참여하는 우수 농특산물 직거래장터도 운영한다.
gojongwin@newspim.com