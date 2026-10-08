전국 광역 단체장 10월 8일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사가 30일 당진서 첫 시군방문을 했다
- 허태정 대전시장이 100일 시민 동행 일정과 포럼을 했다
- 전재수 부산시장이 100일 성과와 계획을 브리핑했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박수현 충남지사
-충남通행, 민선9기 도지사「첫 시군방문」추진 (8:00 당진)
-도민의날 표창 수여식 및 축하 콘서트(15:30 외부인사 접견실 1층 별관)
▲우상호 강원도지사
-홍천군수 면담(14:00 통상상담실)
▲허태정 대전시장
-제263차 대전경제포럼 조찬세미나(7:00 호텔ICC)
-∙민선9기 100일「시민과의 동행」(대전형 응급의료체계 개편 점검)(10:30 충남대병원)
-민선9기 100일「시민과의 동행」(트램 건설현장 및 주변 상권 점검)(11:00 서대전네거리)
-2026년 대전 자활한마당 행사(14:00 대강당)
▲조상호 세종시장
-2026년 직무성과계약 체결식(9:00 세종실)
-제109회 세종시의회 정례회 본회의(2차)(9:30 시의회 본회의장)
▲신용한 충북지사
-충북도 대표단 중국 방문(09:00 중국 선전)
▲이원택 전북지사
- 전북 피지컬AI.로봇 글로벌 전략 조찬포럼 (06:50 중회의실1)
- 제1회 전북특별자치도 여성농업인의 날 기념행사 (10:00 대회의실)
- 제12회 임실N치즈축제 (17:00 임실치즈테마파크)
▲이철우 경북도지사
- 제48회 통일 서원제(10:00 경주 통일전)
- 2026 세계경주토론회 개막식(13:30 경주화백컨벤션센터)
- 2026 세계경주토론회 공식만찬(17:30 경주 황룡원)
▲추경호 대구광역시장
- 제329회 임시회 1차 본회의(10:00 대구시의회 본회의장)
- 대구함 장병 접견(11:00 동인청사 접견실)
- 아시안게임 출전선수 격려 행사(11:20 동인청사 상황실)
- 제50회 군위군민체육대회(12:30 군위군종합운동장)
-2026대구이노나이트페스티벌(19:00 각산비나리공원)
▲ 박찬대
- 취임 100일 맞아 민생현장 방문 (11:20)
▲전재수 부산시장
- 민선9기 출범 100일 열린주간정책회의(09:00영상회의실)
- 브리핑-민선9기 100일 성과 및 계획(11:00 기자회견장)
- 부산상공회의소 정책간담회( 14:10 부산상공회의소 국제회의장)
▲박완수 경남지사
- 민주평화통일자문회의(14:00 창원컨벤션센터 컨벤션홀)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-중흥그룹 인재양성 기부금 기탁 협약식(13:30 광주청사 비즈니스룸)
-광주MBC <시사 용광로> 생방송 대담(20:00 광주MBC)
▲추미애 경기도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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