조코비치 통산 102승, 34연승 차이나 오픈 정상...통산 102승 '황제' 페더러와 1승 차

AI 핵심 요약beta
- 조코비치가 6일 베이징 차이나오픈 결승에서 우승했다.
- 디미노어는 2세트 도중 사타구니 통증으로 기권했다.
- 조코비치는 통산 102승으로 페더러와 1승 차를 유지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=노바크 조코비치(11위·세르비아)가 11년 만에 출전한 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈에서 올해 첫 우승을 차지했다.
조코비치는 6일 중국 베이징에서 열린 대회 남자 단식 결승에서 앨릭스 디미노어(9위·호주)에게 기권승을 거뒀다.
이날 조코비치는 첫 세트를 7-6<7-3>으로 따냈다. 이어 열린 2세트 0-1에서 디미노어가 사타구니 부위에 통증을 호소하며 기권, 우승을 확정했다.
조코비치는 11년 만에 차이나오픈 통산 7번째 정상에 올랐다. 2015년 대회에서 우승 후 한동안 이 대회에 출전하지 않았던 조코비치는 자신이 보유한 차이나오픈 최다 연승 기록을 34경기로 연장했다. 한 번도 패하지 않고 순수 승리를 챙겼다.
또 ATP 투어 통산 102번째 우승을 달성했다. 은퇴한 로저 페더러(스위스·103회)의 기록에 1회 차이로 바짝 추격했다. 오픈 시대 최다 우승 기록은 지미 코너스(미국)가 보유한 109회다.
조코비치는 지난 1월경 열린 호주 오픈 결승에서 카를로스 알카라스(3위·스페인)에 패한 후 올 시즌 결승에 오르지 못했다. 하지만 이전까지 6번의 우승을 거뒀던 차이나오픈에서 오랜만에 승리를 챙겼다.
이번 대회에서는 운도 많이 따랐다. 조코비치는 이번 대회 8강에서 US오픈 챔피언인 1번 시드 알렉산더 츠베레프(2위·독일)를 꺾었다. 4강에서는 다닐 메드베데프(6위·러시아)가 공으로 관중을 맞혀 실격되면서 결승에 올랐다. 결승에서는 상대의 기권으로 승리를 챙겼다. 조코비치가 한 대회에서 톱10 선수 3명을 꺾은 건 3년 만이다.
조코비치는 "올해는 신체적, 건강상 문제가 많아 꽤 힘들었다. 코트에서 좋은 느낌을 찾으려 애썼다. 몸 상태가 좋고 공을 잘 치면 아직 최고 수준에서 경쟁할 수 있다는 걸 안다. 이번 주가 그 증거"라고 말했다.
이어 "나는 항상 자신에게 기대가 크고, 특히 한 번도 진 적 없는 이곳 베이징에서는 늘 트로피를 든 내 모습을 상상한다. 물론 요즘 현실은 조금 다르다는 것도 알고 있었다"고 했다.
willowdy@newspim.com