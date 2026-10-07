李대통령, 누리호 5차 발사 성공 실시간 시청…"정부가 적극 지원한 성과"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 청와대서 누리호 5차 발사를 지켜봤다.
- 누리호는 15개 위성을 싣고 목표 궤도 사출에 성공했다.
- 대통령은 연구진과 지역 주민의 노고를 치하하며 지원을 약속했다.
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"발사 주기 더욱 당기라" 당부도
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 7일 청와대 집무실에서 누리호 5차 발사 장면을 실시간으로 시청하며 성공을 축하했다.
김성완 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 강훈식 비서실장, 하준경 정책실장, 이해민 AI미래기획수석과 함께 누리호 발사를 실시간으로 지켜봤다고 밝혔다.
김 대변인은 "이 대통령은 누리호의 발사를 기다리며 이 수석에게 발사 준비 및 진행 상황, 탑재한 위성의 종류와 기능에 대해 상세히 물었다"며 "이 수석은 이번 발사는 정부가 민간에게 기술을 대폭 이전하여 민간 발사체 시장에 진출할 기반을 마련하고, 최초의 군집 위성 발사로 발사체의 신뢰성을 제고하는 계기가 될 것이라고 이 대통령에게 설명했다"고 전했다.
이 대통령은 누리호 이륙 후 약 20분간 위성 사출이 완전히 끝날 때까지 숨죽여 지켜봤다. 이후 발사 성공이 확인되고 항공우주연구원 관계자들이 환호하는 모습이 화면에 나오자 함께 박수치며 기뻐했다.
이 대통령은 이 자리에서 "정부가 우주 발사를 적극적으로 지원한 성과"라며 "향후 발사 주기를 더욱 당겨 위성체 기술 발전에 박차를 가할 것"을 당부했다.
김 대변인은 "이 대통령은 우주항공 분야에서 글로벌 후발 주자인 우리 기업이 상업용 우주 수송 시장에 진출할 수 있도록 취임 직후부터 누리호 발사 기회를 위한 지원을 대폭 확대하고 있다"며 "1년에 1회씩은 발사를 할 수 있어야 한다는 이 대통령의 방침에 따라 정부는 누리호의 발사 횟수를 대폭 확대했다"고 소개했다.
실제로 2021년부터 2027년까지 6차례 발사 예정이던 누리호는 3280억 원의 총 사업비 증액을 통해 2032년까지 5번의 발사 계획을 추가했다.
김 대변인은 "또한 전 정부에서 36개월 만에 수행한 총 2차례의 발사를 이재명 정부에서 불과 17개월 만에 달성했으며, 향후에도 발사 횟수를 늘려나갈 계획"이라며 "이는 급성장 중인 글로벌 우주항공 시장의 속도에 우리 기업들이 따라갈 수 있는 기반을 마련하는 중요한 조치"라고 했다.
김 대변인은 "그 결과 이재명 정부 들어 누리호 발사는 연기나 실패 없이 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
이어 "특히 이날 누리호 5차 발사는 역대 최다인 15개의 위성을 싣고 국내 최초로 군집 위성 5기의 목표 궤도 사출까지 지연 없이 성공한 사례"라며 "이는 대한민국 발사체의 신뢰성을 제고하고 우주 산업이 도약하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "마음 졸이며 국민 여러분과 함께 지켜봤던 다섯 번째 누리호가 성공적으로 임무를 완수했다"며 "오늘의 성공이 있기까지 수많은 밤을 지세우며 땀 흘려온 연구진과 관련 산업체 관계자 여러분께 경의를 표한다"고 했다.
아울러 "발사가 안전하게 이루어질 수 있도록 함께 힘을 모아주신 고흥 지역 주민과 군·경·소방 관계자 여러분께도 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 우리 위성을 우리 발사체로 원하는 때에 우주로 쏘아 올리며, 세계 우주시장으로 힘차게 나아가기 위한 우리의 도전은 계속될 것"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com