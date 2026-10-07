李대통령 "K-녹색대전환, 메가 프로젝트 성공 위한 필수 전제"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 K-GX 전략 보고회를 주재했다
- 기후위기 대응과 녹색기술 확보를 약속했다
- 취약계층 보호하며 지역 성장동력으로 키운다
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"기후 위기, 우리 눈앞의 현실
녹색 시장의 설계자가 되어야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 7일 "극한의 기후가 우리의 일상을 위협하고 있다"며 세계 최고 수준의 연구개발(R&D) 역량으로 핵심 녹색 기술을 확보해 한국형 녹색대전환(K-GX)을 이뤄내겠다고 약속했다.
이 대통령은 이날 오후 서울 한 회의장에서 열린 한국형 녹색대전환전략 국민보고회를 주재하며 "기후 위기는 이제 먼 미래의 일이 아니라 인류의 생존을 당장 위협하는 우리 눈앞의 현실이 됐다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "올해 유럽에서는 폭염으로 평년 대비 3만 5000명 이상의 사망자가 추가로 발생했다고 한다"며 "우리가 뉴스에서 본 것처럼 네팔에서는 빙하가 무너져 내리는 참사가 있었다"고 설명했다.
이어 "한국에서도 양산의 낮 최고 기온이 관측 사상 가장 높은 수치인 42.5도를 기록했고, 거제에는 시간당 124.5mm의 폭우가 쏟아지는 일이 있었다"며 "기후 위기 대응은 이제 환경과 성장 가운데 하나를 포기하는 일이 아니라, 산업과 국가 경쟁력을 함께 키우는 실질적 해법이 되도록 대전환이 필요하다"고 강조했다.
이 대통령은 "유럽의 탄소 국경세를 비롯한 탄소 무역 장벽이 날로 높아지고, 또 외국 기업들도 납품받는 제품의 탄소 감축을 강력하게 요구하고 있다"며 "녹색 전환을 추진하는 것은 국제 경쟁력을 확보하면서 동시에 기후 위기로부터 국민의 삶과 터전을 지키는 확실한 미래 전략"이라고도 설명했다.
이 대통령은 "녹색 대전환은 우리 첨단 산업의 초격차를 유지하고, 또 3대 메가 프로젝트를 성공시키기 위한 필수적인 전제라고 생각된다"며 "지역의 산업 단지와 재생 에너지를 적극 활용해 녹색 대전환이 새로운 지역 성장 동력이 되는 방안을 함께 모색했으면 좋겠다"고 말했다.
그러면서 이 대통령은 "노후 산업단지, 또 취약 업종, 저소득층 등 우리 사회의 취약 계층이 녹색 전환 과정에서 소외되지 않도록 각별히 신경 써야 할 것"이라고 덧붙였다.
이 대통령은 "남을 뒤따르던 추격자 관행에서 벗어나 이제 우리가 직접 판을 짜는 녹색 시장의 설계자, 선도자가 되어야 한다"며 "녹색 대전환 과정에서도 대한민국의 '혁신 DNA'가 다시 한번 힘을 발휘할 것으로 믿는다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com