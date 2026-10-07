중고거래도 쇼핑축제…번개장터, 한글날 첫 '번개절'

AI 핵심 요약beta
- 번개장터가 7일 한글날 연휴 맞아 9일 첫 번개절을 연다고 밝혔다.
- 행사는 9일 0시부터 24시까지 열리며 바로쿠폰을 제공한다.
- 번개장터는 3700만개 상품과 안전결제·번개케어를 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 번개장터가 이달 9일 한글날 연휴를 맞아 자체 쇼핑 행사 '번개절'을 처음 개최한다고 7일 밝혔다.
행사는 당일 0시부터 24시까지 진행되며, 안전결제 이용 시 즉시 할인이 적용되는 '바로쿠폰'을 제공한다. 쿠폰의 금액과 적용 카테고리, 사용 조건 등 세부 혜택은 이달 9일 앱에서 공개될 예정이다.
번개장터에는 지난 1일 기준 601개 카테고리에 3700만 개 상품이 등록돼 있다. 디지털 기기, 패션, 명품 가방과 시계, 피규어와 레고 등 다양한 상품이 거래되며 구매 수수료는 무료다.
행사 당일 앱 내 번개절 전용 페이지에 인기 카테고리별 상품을 모아 소개할 계획이다. 이용자는 6일부터 운영 중인 티징 페이지에서 미리 상품을 둘러본 뒤 찜해두고, 9일 바로쿠폰을 적용해 구매할 수 있다.
번개장터의 기본 거래 방식은 에스크로 기반 안전결제다. 구매자가 결제한 대금은 번개장터가 보관했다가 구매자가 상품을 받아 구매를 확정하면 판매자에게 정산한다. 택배 거래 시에도 구매 확정 전까지 대금이 판매자에게 넘어가지 않는다. 명품·시계·한정판 등 고가 카테고리에는 정품 검수 서비스인 '번개케어'를 연계하고 있다.
2011년 1월 서비스를 시작한 번개장터는 올해로 15주년을 맞이했다.
nrd@newspim.com