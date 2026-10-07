골프존, 스릭슨과 'ZXi RKT 롱 드라이브 매치' 개최...전국 최고 장타자 선발

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 18일까지 온라인 예선을 거쳐 30일 장타대회를 연다
- 대회 총상금은 1500만원이며 우승자에 500만원과 드라이버를 준다
- 예선 16명이 30일 대전서 19강 토너먼트로 최강 장타자를 가린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존(대표이사 박강수)이 스릭슨과 함께 전국 최고의 장타자를 선발하는 'ZXi RKT 롱 드라이브 매치' 대회를 개최한다. 총 상금은 1500만 원이다.
이번 경기는 오는 18일까지 온라인 예선을 거쳐 오는 30일 대전 골프존 조이마루 경기장에서 19강 토너먼트를 통해 최고의 장타자를 가려낼 예정이다.
골프존이 주관하고 스릭슨이 주최하는 'ZXi RKT 롱 드라이브 매치는 '더 멀리, 더 빠르게, 더 묵직하게, 당신의 샷 로켓이 되다'라는 슬로건 하에 전국 최고의 장타자를 선발하는 프로젝트다. 지역, 나이, 라이선스 등 자격 제한 없이 열정 넘치는 골퍼라면 누구나 참여 가능하며 대회 총상금은 1천 5백만원이다. 우승자에게는 5백만원의 상금과 스릭슨 ZXi RKT 드라이버를 지급하고 결선 진출자 전원에게 소정의 상금과 선물을 제공할 예정이다.
온라인 예선은 10월 2일부터 18일까지 진행된다. 온라인 예선 참가를 원하는 골퍼는 전국 골프존파크에서 연습장 모드로 본인의 비거리 기록이 보이는 영상을 촬영해 이메일로 접수하면 참여된다. 심사 기준에 따라 예선 기록 상위 16명의 참가자를 선발하며, 일 단위 기록 및 예선 순위는 10월 6일부터 매일 오후 2시에 업데이트된다.
이번 대회에는 팀 스릭슨의 선수 3명이 초청선수로 함께해 더욱 풍성한 재미를 제공할 것으로 예상된다. 다수의 장타 대회 우승 경력을 보유한 신지은 프로가 여성으로써 남자 선수들과 대결을 펼칠 예정이고, GTOUR에서 맹활약하고 있는 이용희 프로도 이번 대회에 초청선수로 참여하게 된다. 마지막으로 레슨 및 장타 대회 등 다방면으로 활동하고 있는 김준년 프로가 본 대회에 함께한다.
예선에서 선발된 16명의 참가자는 신지은, 이용희, 김준년 프로와 함께 오는 10월 30일 대전 골프존조이마루에서 결선을 치르게 된다. 당일 단체 대결로 진행되는 19강을 거쳐 8강, 4강, 결승전이 진행되며 전 경기 골프존 유튜브 채널에서 생중계 예정이다. 본 대회는 스릭슨에서 새롭게 출시한 '스릭슨 ZXi RKT 드라이버'를 사용해서 대회가 진행될 예정이며 오랜만에 장타자의 시원하고 호쾌한 샷을 감상할 수 있을 것으로 기대된다. 결승전에 대한 상세 내용은 추후 별도 공지할 계획이다.
골프존 플랫폼사업부 안희훈 부장은 "이번 스릭슨 ZXi RKT 롱 드라이브 매치는 참가 제한이 없는 프로, 아마 통합대회로 골프를 사랑하는 열정 골퍼라면 누구나 부담 없이 참가해 특별한 경험을 해보시길 바란다"라고 밝혔다.
스릭슨 마케팅팀 관계자는 "스릭슨 ZXi RKT 롱 드라이브 매치는 골퍼라면 누구나 장타에 대한 열정과 도전의 즐거움을 마음껏 펼칠 수 있는 특별한 무대"라며, "스릭슨은 앞으로도 다양한 파트너십을 통해 더 많은 골퍼들이 골프의 재미와 감동을 경험할 수 있도록 지속적으로 노력할 것이며 이번 대회에서 새롭게 출시한 스릭슨 ZXi RKT 드라이버와 함께 대한민국 장타 선수들의 멋진 모습을 볼 수 있기를 기대한다"라고 전했다.
iaspire@newspim.com