달리오 "AI는 전형적 거품…터지는 지점 가까워졌다" 경고

AI 핵심 요약beta
- 레이 달리오가 7일 싱가포르에서 AI 열풍을 전형적 버블이라고 경고했다.
- 그는 빅테크의 AI 투자 차입 확대와 금리 상승이 거품 붕괴를 앞당길 수 있다고 봤다.
- 부유세와 자산 현금화 시도도 버블 붕괴를 촉발할 수 있다고 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 창업자인 레이 달리오는 인공지능(AI) 열풍이 "전형적인 버블(거품)"이라며, 금리 인상 등의 영향으로 거품이 터지는 시점에 가까워지고 있다고 경고했다.
7일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 달리오는 이날 싱가포르에서 열린 포브스 글로벌 최고경영자(CEO) 콘퍼런스에 참석해 AI 투자를 위해 막대한 부채가 발생하고 있다고 지적하며, 금리가 계속 상승하는 시점이 바로 버블이 터지기 시작하는 시점이라고 지적했다.
그는 "우리는 아직 그 전 단계에 있지만, 그 시점에 점차 가까워지고 있다"고 말했다.
달리오의 발언은 빅테크 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 차입을 늘리며 수천억 달러를 쏟아붓고 있는 가운데 나왔다. 최근 전 세계 채권 금리는 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟으며 AI 투자 자금 조달 비용을 가중시키고 있다.
그럼에도 빅테크 실적에 대한 기대감으로 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 100 지수가 이번 주 사상 최고치로 오르는 등 주식 가치 상승은 이어지고 있다.
오랫동안 AI 거품론을 제기해 온 달리오는 금리 상승 외에도 부유세 도입이나 미실현 이익을 현금화하려는 시도 등 거품 붕괴를 촉발할 다른 요인들도 있다고 짚었다.
그는 "모두가 '나는 10억 달러의 자산가'라고 말하지만, 실제로 그 돈을 쓰려면 보유한 자산을 팔아 현금화해야 한다"며 "버블은 보통 바로 그 지점에서 터지기 마련"이라고 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com