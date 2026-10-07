푸조, 네이버서 전 차종 온라인 판매…최대 820만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 푸조가 7일 네이버 공식 스토어 입점해 전 차종 판매를 시작했다.
- 구매자는 온라인 확인 뒤 예약금 100만원을 내고 딜러 상담을 받는다.
- 입점 기념 추가 혜택과 금융 지원으로 최대 820만원을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 푸조가 네이버 공식 스토어에 입점해 국내에서 판매하는 전 차종의 온라인 판매에 나선다.
스텔란티스코리아는 푸조가 네이버 공식 스토어에서 올 뉴 3008·5008 스마트 하이브리드를 비롯해 308, 408 등 전 차종 판매를 시작한다고 7일 밝혔다.
고객은 온라인에서 차량 정보와 가격, 구매 혜택 등을 확인한 뒤 예약금 100만원을 결제하면 된다. 예약 이후에는 배정된 공식 딜러사를 통해 상담과 차량 출고·등록 절차를 진행한다.
네이버 공식 스토어 입점을 기념해 전 차종에는 오프라인 구매 대비 100만원의 추가 혜택을 제공한다. 하나캐피탈 금융 프로그램 이용 시 차종에 따라 최대 820만원까지 지원한다.
3008은 최대 623만원을 지원해 3876만원부터 구매할 수 있다. 408 스마트 하이브리드는 최대 820만원을 지원해 3610만원부터, 308 스마트 하이브리드는 최대 780만원을 지원해 3260만원부터 판매한다.
5008 GT 스마트 하이브리드는 190만원의 혜택을 적용해 5400만원에 판매한다. 전시장에 전시됐던 차량은 이력을 공개하고 일반 온라인 판매 가격보다 100만원을 추가 할인한다.
방실 스텔란티스코리아 대표는 "온라인의 편리함과 공식 딜러 네트워크의 전문적인 서비스를 연결해 차량 탐색부터 예약과 출고까지 일관된 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com