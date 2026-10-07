메디컬오, 회복·재생 중심 '스킨 롱제비티' 적용 피부 웰니스 구축

AI 핵심 요약beta
- 메디컬오는 7일 스킨 롱제비티를 강조했다.
- 피부를 오래 건강하게 유지하는 관리로 봤다.
- 장벽 강화와 맞춤형 진단에 무게를 뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개인별 피부 컨디션 분석 통한 맞춤형 관리 제시
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 메디컬오는 피부 관리의 기준이 주름이나 색소 등 단기적인 외형 개선에서 나아가 현재의 피부 상태를 얼마나 건강하게 오래 유지할 수 있는지를 살피는 방식으로 변화하고 있다고 7일 밝혔다.
최근 뷰티 및 헬스케어 분야에서는 기존 안티에이징의 한계를 넘어선 '스킨 롱제비티(Skin Longevity)' 개념이 주목받고 있다. 노화를 되돌리거나 어리게 보이는 외형을 만드는 데 집중했던 기존 방식에서 벗어나 피부가 스스로 건강한 상태를 장기적으로 유지하도록 돕는 체계적인 관리 관점이다.
스킨 롱제비티는 단순한 제품이나 특정 시술의 명칭이 아니라 피부를 대하는 패러다임에 가깝다. 단기간의 즉각적인 변화를 도모하기보다 피부 장벽의 기능 강화, 전반적인 컨디션 관리, 회복과 재생 과정 등을 지속해서 관찰하고 관리하는 데 무게를 둔다.
동일한 연령대라 하더라도 수면, 스트레스, 생활습관, 기존 피부 상태 등에 따라 개인별 피부 컨디션은 다르게 나타난다. 따라서 단일 증상이나 나이만을 기준 삼아 천편일률적인 관리 방식을 적용하기 어렵다. 이에 따라 최근 의료 현장에서는 특정 시술을 선제적으로 정하기보다 환자의 피부 상태와 생활환경을 면밀히 분석한 뒤 맞춤형 관리 방향을 설정하는 접근이 이어지고 있다.
메디컬오 역시 이러한 관점을 적용해 피부 웰니스 체계를 운영하고 있다. 피부를 단순한 외형적 개선 대상으로 보지 않고, 회복과 재생, 지속 가능한 건강 상태 유지라는 장기적 관점에서 접근해 개인별 진단 결과에 맞춘 관리 방향을 제시하는 방식이다.
장동훈 메디컬오 대표원장은 "피부 관리는 한 번의 시술로 변화를 만드는 것만큼 현재의 피부 상태를 꾸준히 살피는 과정도 중요하다"며 "단기적인 외형 변화에 머무르지 않고 피부의 회복 과정과 건강한 상태의 유지까지 고려하는 것이 피부 웰니스의 방향"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com