SGA솔루션즈, 일루미오와 마이크로 세그멘테이션 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- SGA솔루션즈가 7일 일루미오와 리셀러 파트너십을 맺었다.
- 양사는 국내 마이크로 세그멘테이션 사업 확대에 나섰다.
- 커널부터 앱까지 보안 적용해 공공·금융 공략했다.
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애플리케이션·커널 결합한 풀스택 보안 구현 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 통합 IT 보안 전문기업 SGA솔루션즈가 글로벌 사이버보안 기업 일루미오(Illumio)와 리셀러 파트너십을 체결하고 국내 마이크로 세그멘테이션 사업 확대에 나선다.
7일 SGA솔루션즈에 따르면 양사는 이번 협약을 통해 영업 및 기술 협력을 강화하고 국내 고객의 IT 환경에 맞춘 마이크로 세그멘테이션 구축과 기술 지원을 확대할 계획이다.
일루미오는 데이터센터와 클라우드, 엔드포인트 등 다양한 IT 환경에서 워크로드 간 연결 관계를 가시화하고 세분화된 보안 정책을 적용하는 제로 트러스트 세그멘테이션(ZTS) 기술을 제공하고 있다.
마이크로 세그멘테이션은 IT 환경을 세분화해 시스템 간 접근을 통제하고 침해 발생 이후 공격자의 횡적 이동(Lateral Movement)을 제한하는 보안 기술이다. AI와 클라우드 확산으로 서버와 클라우드, 컨테이너 등 워크로드 간 연결이 늘면서 관련 보안 수요도 확대되고 있다는 게 회사 측 설명이다.
SGA솔루션즈는 서버보안 'RedCastle', 통합 계정·인증·권한 관리 'SGA ZTA ICAM', 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP) 'vAegis', 컨테이너 보안 'cAegis' 등을 운영하고 있다. 제로 트러스트와 국가 망 보안체계(N2SF) 관련 사업도 수행하고 있다.
양사는 향후 '풀스택(Full-Stack) 마이크로 세그멘테이션' 구현을 목표로 기술 협력 범위를 확대할 계획이다. 일루미오의 애플리케이션 영역 마이크로 세그멘테이션 기술과 SGA솔루션즈의 커널 레벨 기술을 결합해 커널부터 애플리케이션까지 보안 정책을 적용하는 구조를 추진한다.
양사 솔루션 간 연동과 상호운용성도 강화하고 테크니컬 파트너로 협력 범위를 넓힐 예정이다. 향후 해외 공동 진출도 검토한다는 방침이다.
양경윤 일루미오코리아 지사장은 "SGA솔루션즈가 보유한 국내 보안 시장에 대한 이해와 제로 트러스트 사업 경험에 일루미오의 제로 트러스트 세그멘테이션 기술을 결합해 국내 고객의 사이버 복원력 강화를 지원할 것"이라고 전했다.
최영철 SGA솔루션즈 대표는 "마이크로 세그멘테이션은 복잡해지는 AI·클라우드 환경에서 침해 확산을 최소화하고 제로 트러스트를 구현하기 위한 핵심 기술"이라며 "일루미오와의 협력을 통해 관련 기술 및 사업 경쟁력을 강화하고, 축적한 경험을 기반으로 공공·금융·기업 등 다양한 시장의 보안 수요에 적극 대응하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com