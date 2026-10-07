알파칩스, '100% 무증 결정' 1주당 1주 배정

AI 핵심 요약beta
- 알파칩스가 7일 보통주 1주당 1주 무상증자를 결정했다.
- 신주 배정 기준일은 이달 22일, 상장 예정일은 11월 19일이다.
- 발행주식수는 666만1742주에서 1332만3484주로 늘어난다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 설계 기업 알파칩스가 무상증자를 실시한다. 알파칩스는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 무상증자 완료 후 총 발행주식수는 기존 666만1742주에서 1332만3484주로 2배 증가한다. 신주 배정 기준일은 이달 22일이며, 신주 상장 예정일은 11월 19일이다. 무상증자에 활용되는 재원은 주식발행초과금 약 33억3000만원이다.
이번 무상증자는 주주가치 제고와 시장 유동성 확대를 통한 접근성 향상을 위한 결정이라고 회사는 설명했다. 알파칩스는 반도체 설계·검증 역량을 바탕으로 AI 및 첨단 반도체, 광반도체, 광통신 등 차세대 고부가가치 사업을 중심으로 성장을 추진 중이다. 차량용 반도체와 광통신·광센싱 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.
글로벌 주문형반도체(ASIC) 시장 진출에도 속도를 내고 있다. 미국·일본·중국 등 해외 시장을 중심으로 현지 밀착형 수주 파이프라인을 확대하고, 2나노·4나노 등 선단공정 대응 역량을 기반으로 글로벌 고객사 확대에 집중하고 있다. 약 20년간 누적된 칩 설계부터 시스템 구현 및 검증까지 일괄 지원하는 'End-to-End' 역량을 바탕으로 해외 시장 경쟁력을 강화해 나간다.
광반도체 분야에서도 성과가 가시화되고 있다. 관계사 포스텍은 실리콘 포토닉스 기반 파이버 어레이 사업을 추진 중이며, AI 데이터센터용 공동패키징광학(CPO)을 비롯해 광통신 및 광센싱 분야로 적용처를 넓히고 있다. 최근 포스텍 광 인터커넥트 기술을 활용해 실리콘 포토닉스 IC-ASIC-시스템반도체(SoC) 설계 및 반도체 연계를 진행 중이다.
알파칩스 관계자는 "이번 무상증자는 미래 성장 과실을 주주와 함께 공유하고 시장 유동성 확대를 통한 접근성을 높이는 등 다방면으로 주주 친화 정책을 검토한 결과로 결정됐다"며 "고부가가치 산업으로 손꼽히는 AI 및 첨단 반도체 중심 사업 경쟁력 강화와 글로벌 시장 중심 성장 기반 확대가 기업 가치 제고로 이어질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
nylee54@newspim.com