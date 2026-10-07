콘진원, 프랑크푸르트 도서전서 K만화·웹툰 기업 지원

AI 핵심 요약beta
- 문체부·콘진원은 7일 프랑크푸르트 도서전서 국내 10개사 지원했다
- 7일부터 9일까지 바이어 상담으로 해외 출판·유통 협력 모색했다
- 10일부터 11일까지 만화카페 열어 현지 독자 저변 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원독일에서 열리는 '2026 프랑크푸르트 도서전'에서 국내 만화·웹툰 10개사의 해외 진출을 지원한다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 콘진원의 만화·웹툰 해외진출지원사업(KOMICS)의 일환으로, 기업 간 거래(B2B) 상담과 일반 관람객 대상 기업·소비자 간 거래(B2C) 프로그램을 연계해 운영한다.
10월 7일부터 9일까지는 해외 바이어와 비즈니스 상담을 통해 출판·유통 협력 기회를 모색하고, 10일부터 11일까지는 만화카페를 운영해 현지 독자들에게 한국 만화·웹툰의 다양한 매력을 소개할 예정이다.
이번 행사에는 더그림엔터테인먼트, 디씨씨이엔티, 디앤씨미디어, 리버스, 서울미디어코믹스, 씨엔씨레볼루션, 엠스토리허브, 와이랩, 투유드림, 학산문화사 등 국내 만화·웹툰 10개사가 참가한다. 이들은 7일부터 3일간 자사가 보유한 지식재산(IP)을 소개하며 해외 출판·유통 등 다양한 글로벌 사업 협력 방안을 논의한다.
특히 올해는 전년 대비 사전 상담을 대폭 강화했다. 참가 기업과 주요 IP 정보를 담은 온라인 라이브러리를 구축해 글로벌 바이어에게 선제적으로 홍보하고, 행사 참가에 앞서 이메일과 화상회의(Zoom)를 통해 사전 소통을 지원했다. 이를 통해 바이어의 관심 작품과 협력 수요를 미리 파악하여 현장에서 더 구체적이고 실질적인 비즈니스 논의로 이어질 것으로 기대된다.
10월 10일과 11일에는 일반 관람객을 대상으로 만화카페를 운영한다. 현지 독자들이 한국 만화와 웹툰을 자유롭게 읽고 즐기는 공간으로 조성해, 다양한 작품을 둘러보고 각자의 취향에 맞는 이야기를 발견할 수 있도록 돕는다.
콘진원은 만화카페를 통해 기존 독자들에게는 더 넓은 작품 스펙트럼을 제공하고, 한국 만화·웹툰을 처음 접하는 이들에게는 새로운 작품과 이야기를 깊이 각인시켜 유럽 내 독자 저변을 확고히 다진다는 방침이다.
올해 콘진원은 한국출판문화산업진흥원, 한국문학번역원과 함께 공동 한국관을 운영한다. 세 기관은 한국의 다채로운 이야기가 만나는 공간이라는 의미를 담아 '이야기의 교차로'를 공동 슬로건으로 정하고, 키비주얼(Key Visual)을 마련했다.
인접한 4개의 전시 공간에 키비주얼을 활용한 통일된 디자인을 적용해 전체가 하나의 한국관으로 어우러지도록 조성한다. 또한 도서전 둘째 날인 10월 8일 오후 4시에는 주독일한국문화원과 협력해 국내외 출판인 교류 행사를 개최한다.
세계 각국의 출판 관계자들이 K콘텐츠를 매개로 활발히 소통하며 해외 출판·유통 간 새로운 협력 가능성을 모색하는 자리를 마련할 예정이다.
엄윤상 콘진원 콘텐츠IP진흥본부장은 "세계 각국의 출판 관계자들이 K콘텐츠를 매개로 활발히 소통하며 해외 출판·유통 간 새로운 협력 가능성을 모색하는 자리"라며 "국내외 독자와 만나 K-만화‧웹툰 산업이 성장할 수 있는 기반이 될 것"이라고 전했다.
alice09@newspim.com