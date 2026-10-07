오태석 우주청장 "누리호, 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사"

AI 핵심 요약beta
- 오태석 청장이 7일 누리호 5차 발사가 예정 시각에 정상 이륙했다고 밝혔다.
- 누리호는 5기의 네온샛과 10기의 큐브위성을 순차 분리했다.
- 항우연은 목표 궤도 도달과 분리 여부를 정밀 분석 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
목표 궤도 도달·군집위성 5기 분리 확인
3단 자세 바꿔가며 순차 분리 새 기동
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 오태석 우주항공청장은 7일 누리호 5차 발사와 관련해 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다.
오 청장은 이날 오후 1시께 전남 고흥 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 누리호 5차 발사 결과를 요약 설명하며 이같이 밝혔다.
누리호는 이날 낮 12시25분 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성(네온샛) 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 공지했다.
오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다.
그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다.
오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다고 강조했다. 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 설명했다.
항우연은 누리호의 임무 수행 결과를 최종 판단하기 위해 원격 수신 정보를 정밀 분석하고 있다. 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 확인하고 있다.
임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다고 오 청장은 전했다.
누리호는 앞선 발사에서 일정이 여러 차례 바뀌었다. 1차 발사(2021년 10월) 당일에는 발사 시각이 오후 4시에서 5시로 1시간 늦춰졌고, 2차 발사(2022년 6월)는 강풍과 1단 산화제 탱크 레벨 센서 이상으로 두 차례 연기됐다. 3차 발사(2023년 5월)는 하루 연기됐고, 4차 발사(2025년 11월)는 예정보다 18분 늦은 오전 1시13분에 이륙했다.
오 청장은 "보다 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 완료되는 오후 2시경 상세 브리핑을 통해 말씀드리겠다"고 말했다.
biggerthanseoul@newspim.com