[2026 국감] 홍지선 국토장관 "연말까지 주택가격 상승폭 줄어들 것"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관이 7일 집값 상승폭이 줄 것이라 말했다.
- 강남3구와 용산은 이미 주택가격이 마이너스로 돌아섰다.
- 홍 장관은 공급 부족을 원인으로 보고 토허제는 검토 중이라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 올해 연말까지 주택가격 상승폭이 줄어들 것이라고 내다봤다.
7일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 최근 주택시장 상황과 향후 집값 전망을 묻는 김정재 국민의힘 의원 질의에 "강남3구(강남·서초·송파)와 용산은 이미 주택가격이 마이너스로 돌아섰고 다른 지역도 상승폭이 줄어드는 상태"라며 이같이 말했다.
홍 장관은 최근 집값 상승 원인에 대해서는 공급 부족을 주요 요인 중 하나로 꼽았다.
홍 장관은 "최근 3년 동안 주택이 적절히 공급되지 않으면서 수요에 비해 공급이 부족했다"며 "주택시장이 어느 하나의 요소로 인해 등락하는 것은 아니고 여러 가지 요인이 있다"고 설명했다.
토지거래허가구역 연장 여부에 대해서는 "주택시장을 면밀하게 관찰하면서 검토하고 있다"고 답했다.
토지거래허가구역 확대 가능성에 대해서도 "토허제는 단순하게 국토부가 지정한다, 안 한다의 문제가 아니라 청약 경쟁률 등을 종합적으로 봐야 한다"며 "여기서 결정적으로 말씀드릴 사항은 아니고 주택시장을 면밀하게 관찰하고 검토하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com