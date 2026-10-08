전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.08 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

[솔리다임 IPO 논란] ② '희석'만 있고 '150억달러'를 뺀 주주 손익계산서…다시 짜라

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한기진 기자가 7일 솔리다임 IPO 반대론의 핵심인 희석을 반박했다
  • 메모리 경쟁은 자본조달 능력 싸움이며 소수지분으로 20조원 조달이 가능했다
  • 미국 공장 자금·위험 분산 위해 상장 비교 계산서가 필요하다고 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

中 경쟁사도 "메모리 경쟁력은 자본시장 접근성"
현금 많다고 외부 자본 필요 없는 것 아냐

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임(Solidigm) 기업공개(IPO) 반대론의 핵심은 '희석'이다. 외부 주주가 들어오면 SK하이닉스의 경제적 지분이 줄고, 솔리다임이 앞으로 벌어들일 이익의 일부를 남과 나눠야 한다는 것이다. 

틀린 말은 아니다. 그러나 절반만 본 계산이다. 지분을 내주는 대가로 들어오는 돈, 그리고 그 돈을 끌어올 수 있는 능력이 메모리 산업에서 갖는 의미가 반대론의 손익계산서에는 빠져 있다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.10.07 hkj77@hanmail.net

◆ 中 경쟁사 "메모리 경쟁력은 자본시장 접근성"

메모리 산업에서 자본조달 능력이 무엇을 뜻하는지는 경쟁사들이 먼저 짚었다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT·长鑫科技)는 상하이증권거래소 커촬반(科创板·STAR Market)) 상장을 위해 낸 증권신고서에 이렇게 적었다. "삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 D램 업체는 모두 상장기업으로서 자본운용을 편리하게 활용해 사업 발전을 지원할 수 있다(三星电子、SK海力士和美光科技等国际DRAM厂商均为上市公司，能够便捷开展资本运作以支撑其业务发展)."

D램은 생산능력 건설·운영과 제품·공정 개발에 막대한 자금이 끊임없이 들어가는 중자본 산업이다. 창신메모리는 같은 신고서에서 SK하이닉스·삼성전자·마이크론이 업황 호조를 타고 설비투자를 동시에 늘리고 있어 앞으로 수년간 상당한 신규 생산능력이 시장에 풀릴 것으로 내다봤다. 메모리 경쟁의 축이 기술에서 대규모 자본조달 능력으로 넓어지고 있다는 뜻이다.

낸드 업체 양쯔메모리(YMTC·长江存储)도 증권신고서에서 자본력을 핵심 경쟁 요인으로 꼽았다. 선도 기업들은 메모리 경기 저점에서도 공장 건설과 생산능력 고도화를 멈추지 않는다며, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론·키옵시아·샌디스크를 "막강한 자금력을 가진 초대형 기업집단"으로 평가했다. 웨스턴디지털이 낸드·SSD 사업인 샌디스크를 떼어 나스닥에 독립 상장한 일도 글로벌 낸드 업계의 주요 구조 변화로 짚었다.

경쟁사들의 진단을 모으면 메모리 경쟁은 기술·생산능력과 함께 자본조달 능력의 경쟁이다. 현금이 많다는 사실이 외부 자본이 필요 없다는 근거가 되지 않는 이유다. SK하이닉스는 이미 상장사다. 솔리다임 IPO가 더하는 것은 낸드·SSD 사업의 수익과 위험에 맞춘 별도의 조달 통로, 그리고 그 위험을 함께 질 외부 투자자다.

 

◆ 소수 지분 주고 달러로 20조원을 얻는다

숫자로 보자. 로이터가 전한 대로 기업가치 1500억달러에 150억달러를 모두 신주로 조달한다고 가정하면 외부 투자자의 몫은 솔리다임의 약 10%다. SK하이닉스 시가총액(9월 29일 기준 약 1289조원)과 비교하면 약 1.6%에 해당한다. 그 대가로 솔리다임에는 약 20조원의 현금이 들어온다. 블룸버그는 기업가치를 최대 1000억달러로 전했는데, 이 경우에도 외부 몫은 소수지분에 그친다.

공정한 가격에 신주를 발행하면 그 자체로는 가치가 줄지 않는다. 기존 주주는 더 작은 비율로, 그러나 현금 20조원이 더해진 회사를 갖게 된다. 판단 공식은 단순하다. 외부에 넘겨주는 미래 이익의 현재가치보다 150억달러로 새로 만들어내는 가치가 크면 SK하이닉스 주주에게 이익이다.

기업가치는 지분율 하나로 정해지지 않는다. 100의 100%보다 300의 90%가 크다. 150억달러로 솔리다임의 가치를 키울 수 있다면 90%를 가진 SK하이닉스 주주의 몫도 커진다. 지분율을 지키는 것 자체가 목표가 되면 이 계산이 사라진다.

'성과가 이렇게 큰데 왜 남과 나누느냐'는 반문에도 같은 답이 가능하다. 성과를 나눠주는 것이 아니라, 성과를 바탕으로 다음 성장자금을 시장가격에 사 오는 것이다. 사업가치가 높게 평가받는 시점에 소수지분을 발행하면 같은 돈을 더 적은 지분으로 조달할 수 있다.

◆ 미국 공장 투자 비용, SK하이닉스 주주 부담 이유 없다

이 계산은 솔리다임이 검토 중인 미국 공장에서 더 선명해진다. 로이터는 솔리다임이 뉴욕주 북부를 유력 후보지로 첫 미국 낸드 공장을 검토하고 있다고 보도했다. 회사는 "확정된 계획은 없다"는 입장이다. 현재 솔리다임의 유일한 생산기지는 중국 다롄이다. 미국의 관세와 대중 장비 수출통제 위험에 그대로 노출돼 있다. 

미국 공장을 SK하이닉스가 자기 돈으로 모두 지으면 이익은 100% 가져간다. 대신 건설비 상승, 미국의 높은 생산비, 낸드 가격 하락, 초기 수율, 현지 정책 변화라는 위험도 SK하이닉스 주주가 100% 떠안는다. 솔리다임이 미국 증시에서 돈을 모으면 이익 일부를 나누는 대신 위험도 미국 투자자와 함께 진다.

"현금이 넘치는데 왜 외부 돈이냐"는 반론도 있다. SK하이닉스의 현금성 자산은 2분기 말 88조원, 순현금은 69조4000억원이다. 그러나 이 논리는 자금 여력과 자본배분을 혼동한다. 투자할 현금이 있다고 모든 사업을 100% 자기자본으로 하는 것이 곧 주주친화적인 것은 아니다.

메모리는 극단적인 사이클 산업이다. SK하이닉스는 불과 3년 전인 2023년 연간 7조원대 영업손실을 냈다. 올해 설비투자만 약 40조원이고 용인·청주 투자가 동시에 돌아간다. 지난 7월에는 호남 서남권 반도체 클러스터 등에 400조원 규모를 투자하겠다는 계획도 내놓았다. 호황기의 현금 잔고만 보고 수십조원이 들 수 있는 해외 공장까지 모회사가 전부 떠안는 것이 주주친화적이라고 단정할 수 없다.

IPO의 경제적 의미는 그래서 '돈이 없어서 지분을 파는 것'과 다르다. 특정 사업의 수익과 위험을 그 사업에 투자하고 싶은 자본에 배분하는 일이다.

 

 ◆ '상장하지 않을 때'와 비교한 계산서를 내놓아야

솔리다임 IPO를 주주가치 훼손이라고 규정하려면 상장하지 않았을 때와 비교한 계산서가 먼저 나와야 한다. 미국 사업을 키울 수단은 여럿이다. 자체 현금은 희석이 없지만 위험을 주주가 모두 진다. 회사채는 지분을 지키지만 금리와 신용도 부담이 따른다. SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)를 더 발행하면 하이닉스 전체 지분이 희석된다. 합작투자는 위험을 나누지만 경영권과 기술을 공유해야 한다.

"샌디스크처럼 기존 주주에게 나눠주라"는 대안도 있다. 웨스턴디지털은 지난해 2월 샌디스크 지분 80.1%를 자사 주주에게 나눠줬다. 가치를 드러내는 데는 유효하다. 그러나 이 방식으로는 회사에 새 돈이 한 푼도 들어오지 않는다. 미국 공장이라는 과제는 그대로 남는다.

결국 비교 기준은 '중복상장이냐'가 아니라 '어느 수단이 가장 낮은 자본비용으로 미국 사업의 위험조정수익률을 높이느냐'다. 반대론도, 회사도 이 계산서를 내놓아야 한다. '중복상장이니까 손해'라는 결론만으로는 이 계산을 대신할 수 없다.

조건은 분명하다. 공모는 신주 또는 구주가 적절한 비중이어야 하고, 조달한 돈은 미국 생산과 AI용 낸드·기업용 SSD(eSSD) 투자에 쓰여야 하며, SK하이닉스는 지배지분을 지켜야 한다. 그렇다면 이 거래는 약 10%를 내주고 20조원을 받아 더 큰 회사를 만드는 일이 된다.

hkj77@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리사 수, 전영현 부회장과 만찬..."아주 좋은 대화 나눴다" [서울=뉴스핌] 이승우 기자 심재민 인턴기자 = 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 7일 삼성전자 서초사옥을 직접 찾아 전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장 등 주요 경영진과 만나 양사의 파트너십에 대해 논의했다. 이날 만남의 핵심 의제로 꼽힌 AMD와 삼성의 '파트너십'에 대해 수 회장이 "아주 좋은 대화를 나눴다"고 밝혔다. 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5에서 시작된 양사의 협력이 파운드리, 피지컬 AI 등 AI 반도체 전반으로 확대될 수 있다는 기대감이 높아졌다. [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 리사수 AMD CEO가 삼성전자 서초사옥으로 빠져나가고 있다. 2026.10.07 flurry327@newspim.com ◆ "파트너십에 대해 아주 좋은 대화 나눴다" 수 회장은 이날 오후 4시44분께 검은색 차량을 타고 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 도착했고, 오후 8시경까지 전 부회장을 비롯한 경영진과 만찬을 즐겼다. 이날 밤 늦게 출국을 앞두고 빡빡한 일정을 소화했다. 수 회장은 사옥에 들어서기 직전 삼성과 논의할 핵심 의제를 '파트너십'이라고 짧게 밝혔다. 현장에서 '어떤 이야기를 나눌 예정이냐'는 취재진 질문에 수 회장은 "파트너십 얘기를 할 것"이라고 답했다. '이재용 삼성전자 회장도 만나느냐'는 질문에는 "Too much information(너무 많은 정보가 있다)"라며 즉답을 피했다. 삼성전자 측에서는 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장과 조상연 삼성전자 DSA법인장(부사장)이 수 회장을 사옥 1층에서 영접했다. 수 회장은 이날 서초사옥에서 전 부회장과 약 7개월 만에 재회했다. 둘은 지난 3월 삼성전자 평택사업장에서 차세대 AI 메모리 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하기 위한 만났다. 생산라인도 둘러보며 메모리와 파운드리를 아우르는 협력 가능성을 살펴보기도 했다. 만찬이 끝난 뒤 수 회장은 "삼성은 우리에게 훌륭한 파트너이고 전략적으로 좋은 논의를 나누고 있다"며 "오늘 대화 역시 아주 좋았다"고 말했다. 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5에서 시작된 양사의 협력이 파운드리 등 AI 반도체 전반으로 확대될 수 있다는 기대감이 높아졌다. [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 리사수 AMD CEO가 삼성전자 서초사옥으로 들어가고 있다. 2026.10.07 flurry327@newspim.com ◆HBM 넘어 파운드리·피지컬AI까지 협력 넓히나 삼성전자와 AMD의 협력이 메모리를 넘어 파운드리로 확대될지가 이번 회동의 핵심 관전 포인트다. 수 회장은 이날 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 'AMD 게이머 데이'에서 "삼성은 여러 영역에서 좋은 파트너"라며 "파운드리를 비롯한 여러 영역에서 삼성과 계속 협력할 수 있을 것으로 본다"고 말했다. AMD가 AI 가속기 공급을 빠르게 늘리는 가운데 향후 삼성전자의 첨단 공정을 활용한 생산 협력으로 이어질 가능성도 열어둔 셈이다. 양사는 이미 HBM과 DDR5 등 차세대 AI 메모리 분야에서 협력을 구체화하고 있다. 지난 3월 체결한 업무협약(MOU)에는 삼성전자가 AMD의 차세대 AI 가속기 '인스팅트 MI455X'에 6세대 HBM인 HBM4를 공급하고, 랙 단위 AI 서버 플랫폼 '헬리오스'와 차세대 서버용 CPU에 쓰이는 고성능 DDR5에서도 협력을 확대하는 내용이 담겼다. AI 가속기 시장이 커질수록 AMD로서는 안정적인 HBM 공급망 확보가 중요하고, 삼성전자 역시 차세대 HBM 고객을 확보할 수 있다는 점에서 이해관계가 맞닿아 있다. 수 회장은 삼성과의 관계를 중장기 전략적 파트너십으로 강조했다. 그는 "삼성은 AMD의 가장 전략적인 파트너 중 하나이며 HBM, DDR5 등 메모리와 여러 기술에 집중하고 있다"며 "단기적인 1~3년 파트너십이 아니라 3~5년 이상의 중장기 파트너십을 중요하게 보고 있다"고 말했다. 이어 "장기적으로 탄탄한 공급망을 구축하려면 파트너사와 가깝게 일하는 게 중요하다"고 덧붙였다. 파운드리에 대해 구체적으로 무슨 이야기를 나눴는지는 밝히지 않았다. 수 회장은 만찬 이후 '파운드리 분야에 대한 논의에 진전이 있었나'라는 취재진의 질문에 "전반적으로 매우 폭넓은 파트너십을 맺고 있다"고 답했다. 피지컬 AI 분야 협력 가능성도 제기된다. AMD가 최근 페이페이 리 스탠퍼드대 교수가 설립한 AI 스타트업 월드랩스를 82억 달러에 인수하면서 피지컬 AI 특화 반도체 개발에 뛰어들 것이라는 분석이 뒤따르고 있다. 수 회장은 삼성전자와 피지컬 AI 협력에 대해서 "앞으로 아주 다양한 분야에서 함께 협력할 것"이라고 말했다.  raul1649@newspim.com 2026-10-07 21:41
사진
'여고생 살해범' 장윤기, 1심 무기징역에 불복해 '항소' [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 성범죄를 목적으로 귀가하던 여고생을 납치하려다 살해한 장윤기(23)가 1심 무기징역 판결에 불복해 항소했다. 7일 법조계에 따르면 장윤기는 이날 광주지법 형사13부(이정호 부장판사)에 항소장을 제출했다. 재판 과정에서 공소사실을 모두 인정했으나 항소 기한 마지막 날인 이날 판결에 불복했다. 광주에서 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(24)가 5월 7일 오전 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받고 나오고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 장윤기에게 사형을 구형했던 공소청도 지난 2일 항소했다. 앞서 1심 재판부는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 기소된 장윤기에게 무기징역을 선고했다. 위치추적 전자장치 부착과 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업제한 10년도 명령했다. 강간살인죄의 법정형은 사형 또는 무기징역이다. 장윤기는 지난 5월 5일 오전 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 거리에서 귀가 중이던 이채원(당시 16세·고교 2학년) 양을 차량으로 납치해 성폭행하려다 뜻대로 되지 않자 살해한 혐의로 기소됐다. 피해자의 비명을 듣고 달려온 고교 2학년 남학생에게 흉기를 휘두른 혐의도 받는다. 이 밖에도 범행 이틀 전 아르바이트 동료 여성을 스토킹하고 성폭행한 혐의, 사회복무요원으로 근무하던 당시 청소년 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의 등이 적용됐다. sykim@newspim.com 2026-10-07 20:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동