곽동신 한미반도체 회장, 자사주 취득 완료…누적 702억

AI 핵심 요약beta
- 곽동신 한미반도체 회장이 7일 자사주 2549주를 추가 취득했다.
- 2023년 이후 누적 자사주 취득 규모는 702억원으로 늘었다.
- 한미반도체는 HBM 장비 확대와 미국 시장 공략을 강화했다.
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올해만 167억원 취득…AI 반도체 장비 성장 자신감
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 곽동신 한미반도체 회장이 지난달 발표한 자사주 취득 계획을 모두 이행했다. 이번 추가 매입으로 2023년 이후 누적 자사주 취득 규모는 702억원으로 늘었다.
한미반도체는 곽 회장이 7일 자사주 2549주를 주당 27만4235원에 추가 취득하며 지난 9월 9일 공시한 자사주 취득 계획을 완료했다고 밝혔다. 이에 따라 2023년 이후 취득한 자사주는 총 74만7940주, 702억원 규모로 늘었고 지분율은 33.63%가 됐다.
곽 회장은 올해 4월 30억원, 6월 80억원, 7월 50억원에 이어 이번에 7억원을 추가 매입했다. 올해 들어 취득한 자사주만 총 167억원 규모다. 회사는 최대주주인 곽 회장이 주주가치 제고와 책임경영 차원에서 사재를 투입해 자사주를 지속 매입하고 있다고 설명했다.
한미반도체는 HBM 생산에 쓰이는 TC 본더를 비롯해 MSVP, EMI 쉴드 등 첨단 패키징 장비 사업을 확대하고 있다. 이달 미국 캘리포니아 산호세에 '한미 USA'를 설립해 현지 고객 지원과 미국 시장 공략도 강화할 계획이다.
mkyo@newspim.com