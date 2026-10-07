티디에스팜, 신제품 확대·전국 약국 판매망 확보

AI 핵심 요약beta
- 티디에스팜이 7일 미니 플라스타 도매 계약을 체결했다.
- 티디에스팜은 동전파스와 버그패치 등 신제품을 확대했다.
- 티디에스팜은 전국 약국 판매망을 확보하며 채널을 넓혔다.
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씨에이치디제약과 공급계약…약국 전용 채널 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 경피약물전달시스템(TDDS) 전문기업 티디에스팜이 신제품 라인업 확대와 약국 판매 채널 구축을 통해 사업 영역을 넓히고 있다.
7일 티디에스팜에 따르면 회사는 최근 미니 사이즈 플라스타 제품의 도매 계약을 체결했으며 올해 하반기부터 생산과 판매를 시작할 예정이다.
한방동의고플라스타 등 일부 한방 제품의 한의원 공급을 시작한 데 이어 보건소 납품 제품에도 미니 사이즈 제품을 추가하며 수요처를 확대하고 있다. 회사는 제품 규격을 다양화해 기존 고객뿐 아니라 신규 수요에도 대응한다는 계획이다.
신규 제품군 사업화도 추진하고 있다. 티디에스팜은 기존 플라스타 제품 외에 동전파스와 동전형 버그패치 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있다.
동전파스는 생산설비 구축을 완료했으며 현재 복수의 제약사와 거래 조건을 협의하고 있다. 동전형 버그패치도 다수 제약사와 공급 계약을 추진 중이다.
일본 외용 소염진통제 '샤론파스' 수출용 제품과 동일한 성분으로 개선한 신제품 역시 국내 제약사와 공급계약 체결을 추진하고 있다고 회사는 설명했다.
판매 채널도 확대하고 있다. 티디에스팜은 최근 씨에이치디제약과 상품 공급계약을 체결해 전국 약국을 대상으로 한 신규 판매망을 확보했다.
'한방동의고 카타플라스마'는 올해 3분기부터 판매를 시작했으며 '파워알엑스플라스타'는 4분기 중 출시할 예정이다. 플루비프로펜플라스타 위수탁 판매계약도 체결해 오는 2027년 1분기부터 판매 품목에 추가할 계획이다.
티디에스팜 관계자는 "미니 플라스타를 비롯해 동전파스, 분리형 소형 파스, 버그패치 등 다양한 신규 제품의 사업화를 추진하여 제품 포트폴리오를 지속 확대하고 있다"며 "기존 플라스타와 카타플라스마 중심 사업에서 나아가 신규 제품군을 다각화하고, 약국 판매 채널을 함께 강화함으로써 매출 기반을 다변화하고 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com