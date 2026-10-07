김재섭 "경찰, 정원오 칸쿤 결론 내려놓고 표적 수사...체포동의안 보내라"

AI 핵심 요약beta
- 김재섭 의원이 7일 경찰 조사가 표적수사였다고 주장했다.
- 정원오 의혹 제기 뒤 16시간46분 조사와 추가 출석을 비판했다.
- 그는 정치경찰 수사라며 체포동의안까지 보내라고 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"경찰, 국감 첫 날 야당 의원 수사 만행에 저열한 언론플레이까지"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정원오 전 더불어민주당 서울시장 후보의 '멕시코 칸쿤 출장 의혹'을 제기해 경찰 조사를 받은 김재섭 국민의힘 의원이 "경찰의 수사 목적은 '김재섭 죽이기'였음이 분명했다"고 주장했다.
7일 정치권에 따르면 김 의원은 이날 페이스북에 "국정감사 첫날 국정감사장에 있어야 할 저를 포토라인에 불러세운 경찰은 장장 16시간 46분 동안 저에 대한 고강도 조사를 강행했다"며 "그런데도 경찰은 추가 조사를 하겠다며 또다시 제게 출석을 강요한다"며 이같이 밝혔다.
김 의원은 "경찰의 수사 목적은 '김재섭 죽이기'였음이 분명했다"라며 "조사 내내 아무리 상황을 설명해도 똑같은 질문이 반복됐다. 사실을 따져 묻는 자리가 아니었다"라고 주장했다.
그는 "경찰은 제게 불순한 의도가 있었다고 미리 결론을 내려놓고, 그 답을 받아내려는 '답정너(답은 정해졌으니 너는 대답만 하라)'식 조사로 일관했다"고 주장했다.
또 "경찰은 국정감사 첫날에 야당 국회의원을 수사하는 것에 대한 만행을 무마하고자 저열한 언론플레이까지도 서슴지 않았다"며 "부당한 수사도 모자라 여론 조작까지 일삼는 것"이라고 지적했다.
김 의원은 "그런 경찰을 두둔하고 나선 민주당 인사들의 모습은 더 가관이다. 여야를 떠나 입법부의 일원이라면 국정감사 첫날에 국회의원이 경찰서에 부당하게 불려가는 것에 대하여 문제를 느껴야 하는 것 아닌가"라며 "경찰이 민주당의 끄나풀이 아니라 오히려 민주당이 경찰의 앞잡이 역할을 자처한다"고 했다.
이어 "결론을 정해놓은 정치 경찰의 표적 수사에 저는 더 이상 응하지 않겠다"며 "김병기, 정원오, 김상욱 등 여권 인사들에 대한 경찰의 수사 행태를 보라. 떳떳하지 못한 쪽은 제가 아니라 경찰이다. 차라리 저에 대한 체포동의안을 국회로 보내라"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com