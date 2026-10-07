젠틀몬스터, 국립암센터에 1억 기부..."암 환자·가족 지원"

AI 핵심 요약beta
- 아이아이컴바인드가 7일 국립암센터에 1억 원을 기부했다
- 기부금은 안중근 애국기업인상 상금과 회사 출연금으로 마련했다
- 회사는 사내 기부와 지역사회 지원도 꾸준히 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 패션·아이웨어 브랜드 젠틀몬스터를 운영하는 아이아이컴바인드가 국립암센터에 1억 원을 기부했다고 7일 밝혔다.
기부금은 제3회 '안중근 애국기업인상' 수상 상금과 회사 출연금으로 마련됐다. 안중근 애국기업인상은 수출과 일자리 창출 등으로 국가 경제 발전에 기여한 기업인에게 수여하는 상이다.
아이아이컴바인드는 2024년부터 연말 사내 기부 캠페인을 진행 중이다. 임직원에게 기부 포인트를 제공해 위기가정아동, 장애아동, 결식아동, 문화예술 지원 등 원하는 분야를 직접 선택하도록 하는 방식이다. 지난 2년간 총 20억 원을 밀알복지재단에 전달했다.
지역사회 지원도 활발하다. 지난해 한국해비타트에 2억 원을 기부했고, 광복절을 맞아 가수 션과 함께하는 기부 마라톤 '815런'에 2년 연속 8,150만 원을 전달했다. 마라톤에는 임직원 30여 명이 참여했다. 지난 1월에는 사옥이 위치한 성동구 자원봉사센터에 1억 원을 기부해 취약계층을 위한 식사 지원, 주거환경 개선, 온기나눔박스 제공 등에 활용되도록 했다.
아이아이컴바인드 관계자는 "이번 기부가 암으로 어려움을 겪고 있는 환자와 가족들에게 힘이 되기를 바란다"고 말했다.
nrd@newspim.com