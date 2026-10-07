상품 고르고 포장하는 인간형 로봇…롯데하이마트, 2028년 현장 투입

AI 핵심 요약beta
- 롯데하이마트가 7일 물류용 휴머노이드 로봇 국책과제에 선정됐다.
- 2028년부터 이천물류센터에 로봇을 투입할 예정이다.
- 오피킹·오배송 줄여 물류 효율을 높이겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데하이마트가 산업통상자원부 산하 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 '2026년도 로봇산업기술개발사업' 국책 과제에 선정됐다고 7일 밝혔다.
이 과제는 국내 자체 개발 휴머노이드 로봇을 물류 산업에 특화시켜 외산 로봇 의존도를 낮추기 위해 추진된다. 사업은 올해부터 2031년까지 진행되며, 로봇 전문기업 유진로봇이 주관하고 씨소와 한국전자기술연구원(KETI)이 참여한다. 롯데하이마트는 롯데글로벌로지스와 함께 수요 기업으로 나선다.
롯데하이마트는 2028년부터 이천물류센터에서 휴머노이드 로봇을 물류 작업에 투입할 예정이다. 주문 확인, 상품 인식, 바코드 인식, 상품 피킹 및 패킹 등 일련의 작업 과정에 로봇을 활용한다. 내년까지는 모사 환경에서 실증 공정을 분석하고 실증 시나리오 및 평가기준을 확정할 계획이다.
물류 현장에서는 상품의 다양한 옵션과 유사한 외형, 여러 박스 규격 등으로 인해 오피킹이나 오배송이 발생할 수 있다. 특히 가전제품의 경우 오배송 시 고객 불편이 크다. 롯데하이마트는 로봇 투입을 통해 성공·실패 데이터를 수집하고 지속적으로 개선해 로봇이 예외 상황에 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.
한편 롯데하이마트는 지난 5월 정부 11개 부처가 공동 추진하는 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX스프린트)' 중 산업통상부 과제에도 선정돼 근력 증강 웨어러블 로봇 개발을 진행 중이다. 대구물류센터에서 외골격 슈트를 가전 유통물류 현장에 적용하고 있다.
신현채 롯데하이마트 SCM부문장은 "휴머노이드 로봇 도입을 통해 작업자의 피로도를 줄이고 물류 작업 오류를 최소화할 수 있을 것"이라며 "물류센터 특성을 활용해 다양한 로봇 실증에 참여할 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com