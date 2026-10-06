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협상 물꼬는 이미 텄는데…김찬술의 막판 '눈물·단식' 왜?

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  • 김찬술 대덕구청장이 6일 취임 100일 행사서 단식 입장을 밝혔다
  • 의회 정상화 촉구했지만 시점이 늦어 정치적 타이밍 논란이 일었다
  • 여야 협상이 본격화된 뒤라 중재보다 압박이 앞섰다는 지적이 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 100일 타운홀미팅서 원구성 호소..."수 싸움에 구민 삶 방치"
여야, 10일까지 원구성 마무리…김찬술 구청장 12일 '무기한 단식' 예고
정치 타이밍·성과 선점 지적도..."협상 악영향·의회 관계 고려했어야"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 김찬술 대전 대덕구청장이 취임 100일 행사에서 대덕구의회 정상화를 호소하며 '무기한 단식'이라는 최고 수위 카드를 꺼냈다.

의회가 가장 꼬였을 때보다 해결 국면에 접어든 뒤 압박 수위를 최고조로 끌어올리면서 절박함보다는 정치적 타이밍이 먼저 읽힌다는 비판이 나온다.

김찬술 구청장은 6일 오후 취임 100일을 맞아 열린 민선 9기 비전 타운홀미팅에서 별도로 준비한 호소문을 낭독했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 김찬술 대덕구청장은 6일 오후 취임 100일을 맞아 열린 민선 9기 비전 타운홀미팅에서 대덕구의회 정상화 호소문을 낭독하며 눈물을 흘리고 있다.2026.10.06 nn0416@newspim.com

그는 대덕구의원 8명의 이름을 일일이 호명하며 "언제까지 4대4 수싸움 뒤에 숨어 구민의 삶을 방치할 것이냐"고 비판했다. 박정현 더불어민주당(대덕구) 국회의원과 박경호 국민의힘 대덕구 당협위원장에게도 사태 해결에 나설 것을 공개적으로 요구했다.

이어 오는 12일까지 원구성이 이뤄지지 않을 경우 무기한 단식에 돌입하겠다고 밝혔다. 호소문을 읽는 과정에서는 눈물을 보이기도 했다.

김 구청장이 대덕구의회 파행에 목소리를 높인 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난달 14일 기자실을 찾아 의회 정상화를 촉구했고, 21일 의장 선출이 또 무산되자 비판 수위를 높였다.

문제는 실제 원구성의 돌파구가 마련된 과정이다.

장기간 평행선을 달리던 여야 사이에 구체적인 절충안을 던진 것은 지역 시민사회였다. 시민단체들은 지난달 16일 전후반기 의장을 서로 다른 정당이 맡는 방안 등을 담은 중재안을 제시했다.

이에 국민의힘이 지난달 29일 이 중재안을 수용하겠다며 여야가 함께하는 '끝장 간담회'를 제안했고 10월 10일까지 원구성을 마무리하자고 민주당 측에 제의했다. 다음 날 민주당도 10일까지 원구성을 끝내자는 데 원칙적으로 동의했다.

석 달 가까이 책임 공방만 반복했던 여야가 처음으로 같은 날짜를 정상화 시한으로 제시하면서 드디어 협상이 본격화된 것이다.

물론 석 달 넘게 의장조차 뽑지 못한 대덕구의회 파행의 직접적인 책임은 여야 구의원들에게 있다. 다만 사태가 장기화된 만큼 집행부 수장 역시 공개 비판을 넘어 실제 접점을 만들고 중재하는 정치력을 보여줬어야 한다는 지적에서 자유롭기는 어렵다.

그동안 김 구청장이 공개 비판을 이어왔지만 실제 여야 간 접점을 만들어내는 데 어떤 역할을 했는지는 뚜렷하게 드러나지 않는다.

오히려 여야가 자체적으로 '10일 원구성'이라는 시한을 정하고 협상에 들어가자 김 구청장은 이틀 뒤인 12일을 단식 시한으로 제시하며 압박 수위를 최고조로 끌어올린 것이다.

때문에 사태 해결의 공이 이미 여야 협상 테이블로 넘어간 시점에 굳이 눈물과 단식이라는 가장 극적인 카드를 꺼낸 배경을 두고 의문이 제기된다.

더구나 이날 자리는 의회 정상화를 요구하기 위한 자리도 아니었다. 김 구청장의 취임 100일을 맞아 민선 9기 정책과 향후 대덕구 비전을 주민들에게 설명하기 위해 마련된 행사였다.

결과적으로 연축지구 개발과 재개발·재건축, 지역화폐, 교육·관광 정책 등 이날 김 구청장이 내놓은 구정 비전보다 '눈물'과 '단식'이 가장 강한 장면으로 남게 됐다.

이미 막판 협상에 들어간 구의원들을 주민들 앞에서 다시 공개적으로 몰아세운 것이 원구성 협상에 실질적인 도움이 되느냐는 지적도 나온다. 자칫 의원들의 반발을 키워 어렵게 열린 협상 공간을 좁히는 역효과를 낼 수도 있기 때문이다.

심지어 오는 10일까지 원구성이 성사될 경우 김 구청장이 선언한 12일 단식은 실행할 필요조차 없어진다. 원구성이 이뤄질 경우 '단식 선언'을 남긴 김 구청장이 의회 정상화를 압박한 정치적 성과를 일정 부분 가져가는 모양새가 될 수도 있다.

한 지역 정치인은 "오늘 주민들은 결국 구청장이 눈물 흘리며 호소한 장면만 기억하게 될 것"이라며 "여야가 이미 정상화를 위한 협상에 들어갔는데도 굳이 주민들과 기자들 앞에서 단식 카드까지 던질 필요가 있었는지 의문"이라고 말했다.

이어 "이렇게 되면 의회도 체면 때문에 더 강경해질 수 있고 어렵게 열린 협상이 오히려 좁아질 가능성도 생각했어야 했다"며 "구청장이 원구성 성사의 마지막 순간에 '공'을 가져가려 했다는 인상까지 남길 수 있어 향후 집행부와 의회 간 신뢰 관계에도 적지 않은 부담이 될 수 있다"고 지적했다.

nn0416@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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