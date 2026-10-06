전재수 부산시장 "현장 시민 목소리에서 부산이 가야 할 길 찾겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원도심 타운홀 미팅…생활 문제 등 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 현장의 목소리를 모아 부산 원도심의 생활 문제와 발전 방향을 논의하는 자리가 마련됐다.

부산시는 6일 오후 3시30분 부산패션비즈센터 6층 패션컨벤션홀에서 중구·서구·동구·영도구 주민 200여 명이 참석하는 '부산 구석구석, 시민의 일상을 바꾸다-원도심 타운홀 미팅'을 개최했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 6일 오후 3시30분 부산패션비즈센터 6층 패션컨벤션홀에서 중구·서구·동구·영도구 주민 200여 명이 참석한 가운데 열린 '부산 구석구석, 시민의 일상을 바꾸다-원도심 타운홀 미팅'에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.10.06

이번 행사는 민선 9기 '206개 동 현장 소통·협력 프로젝트'의 후속 일정이다. 전재수 부산시장이 지역 현장을 직접 방문해 주민 의견을 들은 데 이어 해당 지역 주민들이 한자리에 모여 생활 현안과 원도심 발전 방향을 논의했다.

행사는 민선 9기 미래비전 브리핑, 구청장 지역 현안 건의와 시장 답변, 시민 자유토론, 기념촬영 순으로 약 90분간 진행됐다.

전 시장은 지난달 15일 동구와 중구를 찾아 동천 보행데크와 산복도로, 영주동 오름길 모노레일, 종합사회복지관 등을 점검했다.

지난달 21일에는 서구와 영도구를 방문해 서구종합사회복지관, 천마산 복합전망대, 아미배수지, 송도해수욕장, 남항호안 X-스포츠 광장, 동삼동 교차로 등을 살폈다.

현장 방문에서는 보행환경과 노후시설, 복지·관광환경, 생활체육과 교통 현안 등을 확인하고 주민과 현장 관계자의 의견을 들었다.

이날 타운홀 미팅에서는 전 시장이 민선 9기 주요 과제와 부산의 미래 발전 방향을 설명했다. 이후 중구·서구·동구·영도구청장이 지역 현안을 건의하고 전 시장이 시와 구의 협력 방안을 답변했다.

시는 이번 원도심 타운홀 미팅을 시작으로 12월까지 동부산권·중부산권·서부산권에서 권역별 행사를 이어간다. 각 권역의 구·군 현장 방문을 마친 뒤 주민들과 후속 논의를 진행할 계획이다.

전재수 시장은 "현장을 직접 찾아가는 이유는 결국 시민의 목소리에서 부산이 가야 할 길을 찾기 위해서다"라며 "현장에서 만난 시민들의 이야기를 다시 한자리에 모아 그 목소리가 실제 시정의 변화로 이어지도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com