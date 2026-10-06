추미애 "시·군, 지시·명령 아닌 수평적 파트너십 협력 관계 구축"

예산 담당 공직자에 전문성·책임성 당부..."시키면 따라가는 공직문화 탈피"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 경기도의 재정위기 상황을 극복하기 위해 31개 시·군과의 수평적 파트너십을 강화하는 한편 일각에서 제기되는 재정위기 '낙관론'을 엄중 경계할 것을 당부했다.

추미애 경기도지사는 6일 주간간부회의를 주재하고 있다. [사진=경기도]

추 지사는 6일 주간간부회의를 주재하고 "추경 예산안이 도의회 심의를 마치지 못한 상황에서 재정위기 극복을 위한 공직사회의 태도 변화와 각성이 필요하다"며 이같이 강조했다.

추 지사는 최근 도비 보조금 감축 및 재정 조정 과정에서 불거진 시·군의 반발과 관련해 "그동안 재정위기를 전달하는 방식이 기계적이고 수직적이어서 시·군의 오해와 불만이 있었다"라고 지적했다.

이어 "예산 삭감이 불가피하더라도 도의 재정 사정을 사전에 충분히 알리고 이해를 구하는 절차가 선행돼야 한다"며 "경기도와 시·군은 지시하고 명령하는 상하 관계가 아니라 협력하는 수평적 파트너십을 구축해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 실무진 간 사전 설명 후 시·군 단체장과 도지사가 만나는 단계적 소통 방안을 제안했다.

특히 추 지사는 현재 경기도가 처한 재정위기가 일시적 현상에 그치지 않을 것이라며 구조적 위기 의식을 가질 것을 촉구했다.

그는 "과거 저금리 시절 부동산 대출 규제 완화로 세수가 늘었던 경험을 근거로 이번 위기도 금방 해소될 것이라는 낙관론이 도의회와 시·군 일각에 존재한다"며 "그러나 지금은 고금리 기조가 이어지는 긴축 시대로 과거의 경험에 기댄 환상은 절대 금물"이라고 강조했다.

추미애 경기도지사는 6일 주간간부회의를 주재하고 있다. [사진=경기도]

공직사회의 체질 개선과 책임감도 강하게 요구했다. 추 지사는 "주변에서 인심 쓰듯 예산을 쓰라는 조언을 듣기도 하지만 재정위기 속에서는 도지사가 지시하더라도 공무원들이 전문성과 책임성을 가지고 '그렇게 못 한다'라고 당당하게 말할 수 있어야 한다"며 수동적인 행정태도 탈피를 주문했다.

이날 회의에서는 인공지능(AI)을 활용한 체납관리단 운영 효율화 방안과 실·국장 중심의 정책 브리핑 활성화 등 주요 현안에 대한 논의도 함께 이뤄졌다.

1141world@newspim.com