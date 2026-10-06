삼척시, '도계 미인폭포 탐방로' 본격 조성...체류형 관광 기반 마련

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 6일 도계 미인폭포 탐방로 조성사업을 본격적으로 추진한다고 밝혔다. 이 사업은 도계지역의 자연관광 자원인 미인폭포를 중심으로 체류형 관광 기반을 마련하기 위해 진행된다.

도계 미인폭포 탐방로 조성사업은 석탄산업전환지역의 특성과 수려한 자연경관을 활용해 고원관광 기반을 조성하며 다양한 관광 소비 계층을 유치해 도계지역의 관광 활성화와 생활인구 확대를 목표로 하고 있다.

도계 미인폭포 탐방로 조성사업 조감도.[사진=삼척시] 2026.10.06 onemoregive@newspim.com

사업은 도계읍 심포리 산 115-1번지 일원에서 이뤄지며 총사업비 215억 3900만 원이 투입된다. 탐방로와 전망공간 등 관광 기반시설이 조성될 예정이다.

이번 사업의 규모는 보행데크 및 탐방로 1921m, 출렁다리 346m, 잔도 134m 등 총 2401m에 이른다. 이 중 미인폭포로 이어지는 탐방로는 현재 약 90%의 공정률을 보이고 있으며 전망데크 8개소와 기존 입구 재정비를 통해 방문객들이 안전하고 편리하게 자연경관을 즐길 수 있도록 관광 기반시설이 확충될 계획이다.

삼척시는 사업의 안전성을 확보하기 위해 관련 절차를 차질 없이 추진하고 있다. 지난 상반기에는 종점부 일원의 지반 안정성 검토를 위한 지반조사를 완료했으며 현재 종점부 비탈면의 안정성을 종합적으로 검토하기 위한 용역이 진행 중이다.

시는 2027년 관광지 운영을 위한 조례를 제정하고 후속 공정을 여유롭게 진행하여 2028년 하반기 준공 및 운영에 들어갈 예정이다.

특히 삼척시는 미인폭포 탐방로를 단순한 개별 관광시설에 그치지 않고 도계지역의 다양한 관광자원과 연결해 지역경제에 활력을 불어넣는 체류형 관광 거점으로 만들겠다는 방침이다.

삼척시 최용철 석탄산업전환지역사업과장은 "도계 미인폭포는 폐광지역의 자연환경을 활용하여 새로운 관광수요를 창출할 수 있는 중요한 관광자원"이라며 "주변 관광자원과 연결해 관광객이 도계에서 더 오랜 시간을 보내고 지역에서 소비할 수 있는 체류형 관광 기반을 구축하겠다"고 말했다.

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