부안군의회-김제시의회, 상생발전·의정교류 '업무협약' 체결

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우수 조례·의정정보 공유 및 합동 직무연수 등 교류 확대

인구감소·지방소멸·농어업 현안 공동 대응, 고향사랑기부금 교차 기탁

[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 부안군의회와 김제시의회가 양 지역의 상생발전과 지방의회 역량 강화를 위해 의정교류와 공동 대응을 확대한다고 6일 밝혔다.

부안군의회와 김제시의회는 이날 NH농협생명 변산수련원에서 '상생발전 및 의정교류 업무협약'을 체결하고 양 의회 간 지속적인 교류와 협력을 추진하기로 했다.

부안군의회와 김제시의회가 6일 상생발전 위한 엄무협약을 체결했다.[사진=부안군의회]2026.10.06 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 전북 서부권 인접 지역인 부안군과 김제시가 지방의회 간 교류·협력체계를 구축해 자치입법 역량을 높이고 지역 공동 현안에 적극 대응하는 한편 상생발전을 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 의회는 협약에 따라 농어촌·청년·복지 등 지역 특성에 맞는 우수 조례와 의정정보를 공유하고 의원 합동 직무연수와 정책간담회를 추진하기로 했다.

또 고향사랑기부금 상호 교차 기탁, 문화·관광 기반시설 비교시찰 및 우수사례 벤치마킹, 인구감소와 지방소멸 등 공동위기 극복을 위한 정책 공조, 농·어업 분야 현안 해결을 위한 공동 대응에도 협력할 예정이다.

특히 양 지역이 농어촌이라는 공통점을 가진 만큼 인구감소와 지방소멸, 농어업 현안 등 지역이 함께 안고 있는 과제에 대한 정책적 연대를 강화하고 실질적인 협력 방안을 모색할 계획이다.

이현기 부안군의회 의장은 "양 지역이 안고 있는 공통 현안을 함께 고민하고 해법을 모색하는 실질적인 의정교류로 이어지길 기대한다"며 "이번 협약을 계기로 양 의회가 지역 발전을 위한 다양한 협력사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com