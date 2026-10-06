[인사] 전남광주통합특별시

AI 핵심 요약beta
- 광주시와 전남도가 5급 이하 인사를 단행했다.
- 2급·3급·4급 승진과 전보도 함께 발표했다.
- 광주·전남 각 실국·사업소 전반이 대상이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇2급 ▲광역행정본부장 박남언 ▲전남연구원 파견 주순선
◇3급 ▲자치분권국장 조석훈 ▲전남인재개발원장 김정완 ▲광양만권경제자유구역청 파견 유덕규 ▲전남광주통합특별시의회 유현호 ▲목포시 부시장 강종철 ▲광양시 부시장 이상용 ▲서구 부구청장 최경화
◇4급 ▲종무실장 강하춘 ▲광양만권경제자유구역청 정창모 ▲광양만권경제자유구역청 노영환 ▲광양만권경제자유구역청 김세연 ▲전남앵커센터 김준철 ▲장흥군 부군수 김현미 ▲강진군 부군수 강성일 ▲함평군 부군수 장영철 ▲영광군 부군수 박근식 ▲완도군 부군수 최병남 ▲주택정책과장 곽춘섭 ▲재생에너지자립도시과장 백경동 ▲국가AI컴퓨팅센터 프로젝트추진단 운영지원과장 김태곤 ▲광양만권경제자유구역청 장판석(직급승진) ▲한국농어촌공사 최용채 ▲전남광주통합특별시 이범우 ▲곡성군 부군수 문미란
◇ 5급 광주 ▲시정상황실 선승연·오신영·오지은 ▲반도체산업지원실반도체산업지원정책관 박미자·양동필·지영 ▲대변인언론홍보담당관 김무진·김상진(직무대리)·박정욱·이영철 ▲대변인콘텐츠담당관 김재연·김종규·이석호·조선아(직무대리) ▲인사정책관 오경복 ▲기획조정실정책기획국기획담당관 김정현(직무대리)·박관재·성문영·조명주 ▲기획조정실정책기획국예산담당관 박형래·서혜진·장수정 ▲기획조정실정책기획국혁신평가담당관 김미혜·문정선·지상수 ▲기획조정실정책기획국AI행정담당관 송상호·신재경·이은희·박경수 ▲기획조정실정책기획국국제협력담당관 서승희·임상국·조영아·노미현 ▲기획조정실정책기획국기본사회담당관 고영훈·김재형(직무대리)·윤미월 ▲기획조정실법무실법무담당관 고경미·나정은·윤은정·이학선·전예성 ▲기획조정실법무실행정심판담당관 강현애·김양희·박효정 ▲기획조정실법무실규제혁신센터 박은미·이화영(직무대리) ▲기획조정실법무실기업고충센터 김정주·최영랑 ▲기획조정실공공기관혁신추진단 김영란(직무대리)·박숙진·진광호·최해송 ▲기획조정실행정통합추진단 진정화·최혜경 ▲시민안전실안전정책국안전정책과 임지영·차윤중·홍종철·박기홍·조재영·김유미(직무대리)·남창식 ▲시민안전실안전정책국공공재해예방과 김미숙·박진형·박흥철·염경환 ▲시민안전실안전정책국특별사법경찰과 송정태·정승석(직무대리)·김평기 ▲시민안전실재난대응국재난안전상황과 박상대(직무대리)·정규수·김성호·김대영 ▲시민안전실재난대응국사회재난과 이수연·이재욱·김양미·윤동현(직무대리) ▲시민안전실재난대응국자연재난과 천윤남·서은주·유현오 ▲문화도시예술본부문화도시정책과 문윤희·정수진·채지연·최병채·박미영 ▲문화도시예술본부문화예술과 김성희·김원·윤승현·최현주 ▲문화도시예술본부문화유산자원과 김선일·정종환·박영재 ▲문화도시예술본부문화콘텐츠과 김주희·박광호·장수진·정상훈 ▲문화도시예술본부문화시설과 이은옥(직무대리)·박정철·장철균 ▲체육국체육정책과 김창균·박선미·박주용·정영미 ▲체육국체육시설과 유병오·정경호·안태명 ▲체육국전국체전기획단 고흥식·박종열 ▲민주인권평화국민주정신계승과 김내문·손은영·공현주 ▲민주인권평화국보훈복지과 김선철·김서영·문정수 ▲AI모빌리티국AI정책과 김명신·김민(직무대리)·김영창·김진환·이중근 ▲AI모빌리티국모빌리티총괄과 김상종·김만곤·송윤태 ▲AI모빌리티국자동차산업과 박지혜·박우성·손 경우 ▲AI모빌리티국미래융합산업과 송지연·문종희·장미선 ▲기후환경본부탄소중립정책과 김태호·정신근·박서연·문향미·윤병율·주성원 ▲기후환경본부자원순환과 박윤희·심경아·윤관주·이강순(직무대리)·조정미·조효동 ▲기후환경본부반도체하수과 고재경·김현주·윤태율·신영환·임동주 ▲기후환경본부수자원관리과 한소리·안정홍·박승열·권양석 ▲광역행정본부대도시권정책과 김병영·이지연·이희경·정유선·정현우 ▲광역행정본부복지건강과 이겨레(직무대리)·문귀현·유지영·장한나·양지윤 ▲광역행정본부기반시설과 구재영·홍양숙·문형표·김승준·박길현·조정손 ▲광역행정본부도시관광과 구지현·정은선·백길성 ▲광역도시국도시계획과 이성주·이연희·조정희 ▲광역도시국반도체도시과 박종남·유정석·이세현·진일 ▲주택건축국건축경관과 민지영·박건주·김일곤 ▲주택건축국주택정책과 주훈희·심윤정(직무대리)·기배간·노정란 ▲주택건축국건축안전과 신선주·기윤·김광태 ▲통합교통국교통정책과 김미애·박명순·이형호·주보성·황연숙 ▲통합교통국광역교통정책연구실 김은진·이창호 ▲통합교통국광역교통과 김영준·김종민·민순영·정지관 ▲통합교통국교통운영과 정성오(직무대리)·한병희·나우철·정회진 ▲통합교통국보행자전거과 김주석(직무대리)·정국환·김상준 ▲통합공항국미래도시기획단 최정춘·김혜미·심재웅 ▲통합공항국군공항건설단 이정화·김태성·이창환(직무대리)·최문선 ▲통합공항국공항지원과 강성용·정승강·박태균·문정환(직무대리) ▲행정재무국총무과비서관 김대성·박소민·이정은 ▲행정재무국총무과 김선환·박지만·신성욱·조현서·서정수·박혜진 ▲행정재무국재무과 강병선·김녹용·김선홍(직무대리)·나인영·송여준·이한태·정석원 ▲행정재무국스마트정보과 이문진·정신혜·주호연·이상준(직무대리)·진수산 ▲행정재무국통합민원실 유정훈·장근영·정영희·박진아(직무대리) ▲균형발전실관광국관광개발과 정소윤(직무대리) ▲가족정책국아동청소년과 김은정(직무대리)·박수경(직무대리)·최병진(직무대리) ▲가족정책국외국인주민과 정광혜(직무대리) ▲투자기관설립추진단 김주향 ▲우주첨단소재국이차전지소재과 류지은(직무대리) ▲성장투자유치본부투자유치과 김형석(직무대리) ▲성장투자유치본부일자리지원과 이서정(직무대리)·정남주 ▲성장투자유치본부중소기업과 나건웅(직무대리) ▲경제국미래창업수도과 이기수 ▲경제국소상공인골목경제과 조동식(직무대리) ▲상수도사업본부 정형관·김상빈 ▲도시철도건설본부 안규필·이영희·부유리·정인성(직무대리) ▲광주미술관 서대필 ▲예술의전당 최기동 ▲5·18기념문화센터소장 이석기 ▲김치타운관리사무소소장 조은영 ▲육아휴직 고형주 ▲전남광주통합특별시 김혜숙·심현석·유은옥·이승수·장종근·김용주·유은열 ▲민주인권평화국5·18민주과 송안선 ▲돌봄복지국지역복지과 안미리 ▲광주도서관 심정순(직무대리) ▲산업혁신국연구개발과 한정우(직무대리) ▲종합건설본부 김진수(직무대리)·김광지(직무대리)·나수미(직무대리)·박석길·김성준(직무대리)·김춘미·표상구 ▲AI모빌리티국반도체산업과 범영석·이재철·오소희 ▲산업혁신국바이오의료산업과 나용(직무대리) ▲광역행정본부도시농업과 정재량·정지희(직무대리)·최은아·지태경 ▲농축산식품국농업정책과 이승현(직무대리) ▲서부농수산물도매시장관리사무소 백광정 ▲각화동농산물도매시장관리사무소소장 최구팔 ▲기후환경본부도시공원과 김영경·박향이·서명하·윤춘성·박춘식(직무대리) ▲산림정원국산림정원과 나윤채(직무대리) ▲도시공원관리사무소소장 마진열 ▲산림정원국산림재해예방과 조재성(직무대리) ▲농축산식품국동물방역과 이연이(직무대리) ▲가족정책국반려동물정책과 박자윤 ▲지역보건의료혁신본부공공의료혁신추진단 김민경·정영훈 ▲민주인권평화국인권평화과 장명화 ▲시민건강국식품의약과 강병철 ▲시민건강국건강증진과 이은영(직무대리) ▲광역도시국공간혁신과 조대양·양태영·장제식·김형석 ▲경제자유구역청 류주석 ▲광주미술관관장 김지현 ▲광주보건환경연구원 김광곤·양용식·이향희·김승호 ▲안전정책과 남창식.
◇5급 전남 ▲인사기획관 김경전·김해원·위지환·이철행 ▲홍보담당관 강승완·강형구·박하정·최성근 ▲균형발전실자치분권국자치분권과 강성규·김동철·김명섭·남지은·정준모 ▲균형발전실자치분권국균형발전인구정책과 고현영·박한석·한지훈·오선옥 ▲균형발전실자치분권국행정지원과 강건우·고황석·백기성·오정환·정문선·조승일·최광우·천희석 ▲균형발전실자치분권국회계과 박태완·서종국·장연희·정정욱·허은희·김수현·장영태·이서호 ▲균형발전실자치분권국종합민원실 김영심·김지인·정경숙·한형선·조정일·김철홍 ▲균형발전실관광국관광정책과 김성효·정해상·주우경·허세웅 ▲균형발전실관광국관광개발과 박상욱·정찬준 ▲균형발전실관광국관광산업과 이기웅·이정한·안춘선 ▲균형발전실광역건설국지역계획과 탁혜은·김동윤·남건·이종현·장호훈·조준 ▲균형발전실광역건설국도로정책과 김성철·김재곤·배준호·최의진 ▲재정기획본부예산총괄관 권재철·박의호·양회곤 ▲재정기획본부재정담당관 박대열·이영광·조연종·박주선 ▲재정기획본부공공기관이전담당관 배혁·손성일·이정화 ▲재정기획본부세정담당관 김대형·김양선·유묘상·정훈조 ▲에너지산업본부에너지정책과 변준식·선승원·강성원·박희·유호·이복남 ▲에너지산업본부태양광산업과 나은석·남세일·백계승·이용우 ▲에너지산업본부풍력산업과 문광제·윤영삼·정주 ▲에너지산업본부재생에너지자립도시과 하광윤·김광철·형남준 ▲에너지산업본부미래에너지산업과 곽진희·주아영·박상옥·손동식 ▲농축산식품국농업정책과 이영식·문연안·최광일·김선주·홍일권 ▲농축산식품국친환경농업과 박명희·이승남·정삼옥 ▲농축산식품국K푸드유통과 김정하·유광식·김지연·임경순·최용준 ▲해양수산국해운항만과 홍길순·박영남·최성희·조나영·조재규·정석 ▲해양수산국섬해양정책과 김경탁·정태균·이경석·임성수 ▲국가AI컴퓨팅센터프로젝트추진단전략기획과 곽영지 ▲국가AI컴퓨팅센터프로젝트추진단인프라지원과 정다산 ▲시민주권본부시민주권정책과 오경국·오소면·이준길 ▲시민주권본부시민생활공동체과 박정희·박현섭 ▲시민주권본부시민권익센터 지병훈·최아라·권성조 ▲시민주권본부사회연대경제과 권정태·김동진 ▲청년교육국청년정책과 곽지수·김규종·김양일 ▲청년교육국청년성장지원과 박경애·신태희·윤준 ▲청년교육국대학정책과 김흥렬·심명섭·윤중권 ▲청년교육국교육지원과 강시영·김호성·윤은정·임재한 ▲돌봄복지국통합돌봄과 곽주민·김초옥·노민갑·이해경 ▲돌봄복지국지역복지과 고동열·황광오·오경희 ▲돌봄복지국고령사회정책과 박현아·정부경·김하경·김대준 ▲지역보건의료혁신본부공공의료혁신추진단 강남중·정명삼·서은숙 ▲시민건강국보건정책과 김대식·장명희·장순호·김원익 ▲가족정책국가족지원과 김석훈·김안나·손예정·황국주 ▲가족정책국아동청소년과 김유진·박준영 ▲가족정책국외국인주민과 김정아·양일동 ▲여순사건지원단 심정식·이상현·조장군 ▲투자기관설립추진단 이은철 ▲종무실 김형호·김혜경·최세균 ▲통합행정국통합행정과 김재근·박철영·배용만·최형오·김진현 ▲통합행정국동부민원실 채종욱·곽준열·박정현 ▲산업혁신국산업정책조선과 김민준·이성훈·김호진 ▲산업혁신국바이오의료산업과 김동욱 ▲산업혁신국연구개발과 한정미·강원구 ▲우주첨단소재국우주신산업과 김영빈·지해근 ▲우주첨단소재국화학철강산업과 이승진·양해완·임시우(직무대리) ▲성장투자유치본부투자유치과 김영문·정인원·주영우 ▲성장투자유치본부일자리지원과 나혜란 ▲성장투자유치본부중소기업과 김은정·박선우 ▲성장투자유치본부산업단지과 박상은·나명수·이광렬·임한구·장경신 ▲경제국경제정책과 김지향·박종원·손상혁 ▲경제국미래창업수도과 박시원·송영민 ▲경제국소상공인골목경제과 박신영·이병래 ▲산림정원국산림휴양과 송정혜·강현철·이주미 ▲반도체산업지원실반도체산업지원정책관 김성호·김진수 ▲시정상황실 김세훈 ▲기획조정실정책기획국기획담당관 양선·조석현 ▲기획조정실정책기획국국제협력담당관 오세정·서동순 ▲전남광주통합특별시(파견대기) 김병혼·류태귀·임선양·한진우·김명헌·김수일 ▲감사위원회 김효성·용승민·조준호 ▲노동정책관 박일규·윤영환·이경옥·조민재 ▲대외협력본부 남승효·안새로나 ▲성평등정책관 안영현·조선아·이복례 ▲전남광주통합특별시 이원기 ▲전남도서관 노향미·안현숙 ▲전남인재개발원 김승철·윤선주·이동미·기낙구·정인화·최환·선창완 ▲전남자치경찰위원회 김성재 ▲통일플러스센터 정홍일 ▲기획조정실법무실법무담당관 김혜인 ▲재정기획본부예산총괄관 윤보은(직무대리) ▲시민주권본부사회연대경제과 김신희(직무대리) ▲전남미술관 황준철(직무대리) ▲돌봄복지국장애인정책과 서연수·백애영·손성일·김다영 ▲우주첨단소재국이차전지소재과 노귀석·심홍식 ▲동부도로관리사업소 이병국·박성우 ▲서부도로관리사업소 이종신·나형철 ▲농축산식품국식량산업과 마성간·성진섭·정중기·진효선 ▲농축산식품국축산정책과 이두규·장용연·손순옥·정혜영 ▲가족정책국반려동물정책과 오재철·박진영 ▲산림정원국산림정원과 서민재·이정혜 ▲산림정원국산림재해예방과 안승옥·최우영 ▲농축산식품국동물방역과 박석준·이경란·이숙경 ▲동물위생시험소 박성은 ▲해양수산국친환경수산과 김상국·김준열·김호진·서영준·신규호·윤연미 ▲해양수산국수산유통가공과 김홍기·정명수·정정민·주용석 ▲해양수산과학원 김영선·안병용·송지훈 ▲시민건강국보건정책과 김의중(직무대리) ▲시민건강국건강증진과 김태은·임선화·김경화 ▲시민건강국식품의약과 신영식·이부심·송하철 ▲통합행정국환경대응과 신창우·이준호·정은영·정종원·최대일 ▲통합행정국환경생태과 김영지·노천우 ▲균형발전실광역건설국하천관리과 박필영·이군행·최순철 ▲균형발전실광역건설국건축개발과 이중호·정선호·조영현·조해정 ▲균형발전실광역건설국토지관리과 김영신·김진형·방영석·심재홍·이용민 ▲국가AI컴퓨팅센터프로젝트추진단운영지원과 고재갑 ▲남도의병역사박물관 정동완 ▲혁신도시지원단 박장철 ▲농업기술원 김효중
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