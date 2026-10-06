기장군 '2026 기장읍성축제' 9일 개막…문화체험 중심 전환

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관람 중심 프로그램 축소, 참여형 강화

역사적 가치 재조명, 문화공간 활용 계획

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 오래된 성곽이 책을 읽고 영화를 보며 쉬어가는 문화공간으로 바뀐다.

부산 기장군은 오는 9일부터 11일까지 기장읍성 일원에서 '2026 기장읍성축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

기장읍성축제 포스터[사진=기장군] 2026.10.06

이번 축제는 기존 차성문화제의 역사·문화적 의미를 계승하면서 기장읍성을 중심으로 체류형 문화관광 콘텐츠를 선보이는 행사다.

가요제와 트롯 공연 등 관람 중심 프로그램은 줄이고 방문객이 직접 참여할 수 있는 독서·체험·보드게임·토크·영화·음악 프로그램을 마련했다.

축제 주제는 '읍성에서 놀자'다. 방문객이 읍성 곳곳을 걸으며 앉고, 읽고, 쉬는 방식으로 역사공간을 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다. 낮부터 밤까지 머무를 수 있도록 운영 시간을 나누고 기장시장과 주변 상권·관광자원과의 연계도 추진한다.

주요 프로그램은 독서와 휴식을 위한 공간, 보드게임과 체험 프로그램, 음악·토크 행사, 영화 상영 등으로 구성된다. 부산국제영화제와 연계한 '동네방네비프 인 기장'과 반려동물 릴스영화제 등도 진행될 예정이다.

기장군은 축제 이후에도 기장읍성을 주민과 관광객이 산책하고 책을 읽으며 요가와 명상 등을 즐길 수 있는 공간으로 활용한다는 계획이다. 읍성의 역사적 가치를 재조명하는 한편, 보존·정비와 연계한 문화관광 콘텐츠도 발굴할 방침이다.

우성빈 기장군수는 "기장읍성이 과거의 역사만 바라보는 공간이 아니라 주민과 관광객이 편안하게 머물고 즐기는 장소로 기억되길 바란다"며 "역사적 가치를 보존하면서 누구나 찾을 수 있는 역사문화공간으로 가꾸겠다"고 말했다.

기장읍성은 조선 세종 7년인 1425년에 축조된 문화유산이다. 발굴조사와 문헌, 고지도 등을 통해 읍성의 범위와 성벽, 주요 건물지 위치가 확인되고 있으며, 과거 기장지역의 행정과 생활 중심지였던 역사적 가치도 재조명되고 있다.

news2349@newspim.com