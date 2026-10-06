의왕시, 시민의 날 기념식서 '의왕 비전 2030' 전격 선포

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김성제 시장, 민선 9기 7대 핵심 전략·78개 공약 과제 직접 발표

친환경 명품도시·첨단자족도시·교통허브 등 2030 미래 로드맵 제시

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 6일 시청 대회의실에서 열린 제38회 시민의 날 기념식에서 2030년 '전국에서 가장 살기 좋은 명품도시'로의 도약을 선언하는 '의왕 비전 2030' 선포식을 가졌다고 밝혔다.

제38회 시민의 날 기념식_김성제 의왕시장 기념사. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 비전 선포식에서는 김성제 의왕시장이 단상에 직접 올라 민선 9기 4년 동안 추진할 7대 핵심 전략과 78개 세부 공약 과제를 PPT 발표 방식으로 시민들에게 상세히 설명했다.

김 시장은 '하나된 의왕, 더 큰 미래로!'라는 슬로건을 바탕으로 ▲살기 좋은 친환경 명품도시 ▲지속가능한 첨단자족도시 ▲어디서든 통하는 교통허브도시 ▲꿈을 키우는 미래교육도시 ▲함께 성장하는 청년활력도시 ▲행복을 더하는 문화·체육·복지도시 ▲시민이 안심하는 안전·건강 도시를 7대 핵심 추진 전략으로 정식 발표했다.

주요 내용을 보면 월암·청계2지구, 3기 신도시, 오전·왕곡 공공주택지구 등 대규모 도시개발사업을 성공적으로 마무리하고 포일동 첨단산업단지 조성과 의왕산업진흥원 설립을 추진해 첨단 자족도시의 기틀을 확립한다.

의왕 비전 2030 선포식_비전 실현 다짐 퍼포먼스. [사진=의왕시]

교통 분야에서는 인덕원동탄선, 월곶판교선, GTX-C 의왕역 정차 등 철도사업을 차질 없이 추진하고 위례~과천선 및 신분당선 연장안의 국가철도망 구축계획 반영을 지속 촉구해 수도권 광역교통 허브로 입지를 다진다.

교육·청년 분야에서는 의왕미래교육센터 건립, 독립 의왕교육지원청 설립 추진, 청년발전소 부곡센터 신설 등을 통해 미래 인재와 청년이 정착하는 환경을 강화한다.

문화·의료 분야에서는 의왕예술의전당 개관, 백운호수 음악분수 조성, 의왕 종합병원 개원 지원, 달빛어린이병원 운영 등 생활 밀착형 인프라를 대폭 확충할 방침이다.

김성제 의왕시장은 "오늘 발표한 '의왕 비전 2030'은 17만 의왕시민과 함께 만들어갈 더 큰 미래이자 엄중한 약속"이라며 "주요 숙원 사업들을 차질 없이 완료해 2030년까지 대한민국에서 가장 살기 좋은 최고 수준의 명품도시를 완성하겠다"고 강조했다.

시민의날 기념식_김성제 의왕시장이 시민대상 수상자들을 축하하고 있다. 좌측부터 문화예술 부문 공인숙, 체육부문 윤미숙 수상자, 교육환경보건 부문 강철호 수상자, 김성제 의왕시장, 효행부문 최정숙 수상자, 사회봉사 부문 최승규 수상자, 지역발전부문 오문경 수상자. [사진=의왕시]

의왕시는 시민정책단 의견 수렴과 타당성 검토를 거쳐 오는 12월 민선 9기 최종 공약사업을 최종 확정할 예정이다.

1141world@newspim.com