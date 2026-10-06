강원교육청, 2027학년도 수능 준비...시설·방송설비 점검

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 오는 7일 도교육청 대회의실에서 '2027학년도 대학수학능력시험'의 홍보와 시행을 위한 준비 작업에 나선다고 6일 밝혔다.

이날 행사에서는 도내 5개 시험지구 교육지원청 교육장(춘천, 원주, 강릉, 속초양양, 동해)과 44개 시험장 학교장에게 임명장을 수여한다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 2026학년도 수능이 치러지는 동해 북평고. 2025.11.13 onemoregive@newspim.com

시험지구관리본부장인 교육장은 각 시험지구의 시험 관리 및 운영을 총괄하며 시험장관리본부장인 학교장은 해당 시험장에서의 전반적인 시험 운영을 책임지게 된다.

시험장 학교는 9월 28일부터 10월 2일까지 자체 점검을 실시했다. 도내 교육지원청은 10월 12일부터 16일까지 모든 시험장을 현장 점검할 계획이다. 이어 오는 19일부터 28일까지 도교육청 소속 점검관들이 44개 시험장의 시설과 설비를 종합적으로 점검할 예정이다.

또한 도교육청은 10월 28일 대학수학능력시험 시험장 운영관리지침에 관한 연수와 11월 10일 파견 업무협력관에 대한 연수를 실시하고 11월 13일과 18일에는 시험지구별 교무부장, 고등학교 연구부장 및 교감 회의 등을 잇달아 진행할 예정이다.

권대동 중등교육과장은 "시험장 시설과 방송 설비를 철저히 점검해 모든 수험생이 안전한 환경에서 실력을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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