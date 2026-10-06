구리시, 구리농수산물공사 사장에 권봉수 전 의장 내정

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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 신동화 경기 구리시장은 권봉수 전 구리시의회 의장을 구리농수산물공사 제13대 사장 내정자로 선정했다고 6일 밝혔다.

구리농수산물공사 제13대 신임 사장 내정된 권봉수 전 구리시의회 의장. [사진=구리시]

시에 따르면 구리농수산물공사 사장직은 제12대 김진수 사장이 지난 8월 24일 임기 만료로 퇴임한 이후 공석으로 유지됐다. 공사는 지난 8월 임원추천위원회를 구성하고 사장 공개모집 절차를 거쳐 지난달 30일 사장 후보자 2명을 구리시에 추천했다.

신 시장은 추천 후보자들의 경영 역량과 구리농수산물도매시장 활성화 의지, 농수산물도매시장 이전 사업 등 향후 공사 운영 방향을 종합적으로 검토해 권 전 의장을 최종 내정자로 선정했다.

구리시는 민선 9기 100대 공약 가운데 하나인 '공공기관장 인사청문회 도입 추진'에 따라 권 내정자에 대한 구리시의회 인사청문회를 진행할 예정이다. 시는 인사청문 절차를 거쳐 제13대 구리농수산물공사 사장을 최종 임용할 계획이다.

신동화 시장은 "권봉수 내정자가 사장으로 취임하면 구리농수산물도매시장 활성화와 시장 이전 추진 등 주요 현안 사업이 한층 탄력을 받을 것"이라며 "시민들에게 더욱 사랑받는 농수산물도매시장으로 거듭나길 기대한다"고 말했다.

asj7376@newspim.com