BNK부산은행, K-콘텐츠 금융지원 협약…100억원 규모 보증 공급

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문화산업완성보증 자금 조달 지원

3년간 100% 보증비율·비용 절감

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 콘텐츠 제작에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있도록 금융기관과 보증기관이 지원에 나선다.

BNK부산은행은 신용보증기금과 'K-콘텐츠 생산적 금융지원 업무협약'을 체결하고 문화콘텐츠 제작기업에 대한 금융지원을 확대한다고 6일 밝혔다.

BNK부산은행이 신용보증기금과 'K-콘텐츠 생산적 금융지원 업무협약'을 체결하고 문화콘텐츠 제작기업에 대한 금융지원을 확대한다. 사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.02.

이번 협약에 따라 부산은행은 신용보증기금에 5억원을 특별출연한다. 신용보증기금은 출연금을 바탕으로 문화콘텐츠 기업에 총 100억원 규모의 협약보증을 공급한다.

지원 대상은 방송, 영화, 게임, 만화, 애니메이션, 캐릭터, 음악, 공연, 출판 등 문화콘텐츠 제작기업이다.

보증은 '문화산업완성보증'과 '문화산업특화보증'으로 나눠 운영한다.

문화산업완성보증은 제작기업이 유통사와 체결한 선판매계약을 바탕으로 콘텐츠 제작에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 지원한다. 문화산업특화보증은 콘텐츠의 기획과 제작, 사업화 과정에서 필요한 자금을 대상으로 한다.

협약보증을 이용하는 기업에는 최초 3년간 100% 보증비율이 적용된다. 같은 기간 보증료율도 0.5%포인트 감면된다.

부산은행은 부산국제영화제를 비롯해 영화·영상 산업 기반을 갖춘 지역 콘텐츠 기업의 자금 조달 여건이 개선될 것으로 기대하고 있다.

news2349@newspim.com