금감원, 21개 증권사 감사 소집…"사후약방문 아닌 사전예방적 감사해야"

AI 핵심 요약beta
- 금감원은 7일 증권사 감사 간담회를 열고 내부통제 강화를 주문했다.
- 허위·부실 설명서와 개인폰 영업 등 위법행위를 사전예방하라고 했다.
- 증권사들은 투자자 보호 점검과 리스크 관리를 강화하기로 했다.
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신용융자·허위광고·IT보안 점검 강화 주문
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원이 주요 증권사 감사들을 대상으로 투자자 보호를 위한 내부통제 강화를 주문했다. 상품설명서 허위·부실 기재와 개인 휴대폰을 이용한 영업 등 고질적인 위법행위가 반복되고 있는 만큼 사후 적발에 그치지 않고 사전예방적 감사에 나서야 한다는 지적이다.
금감원은 7일 서울 여의도 금융투자협회에서 금융투자협회와 21개 증권사 감사 등을 대상으로 '투자자 중심 내부감사기능 강화를 위한 증권사 감사 간담회'를 개최했다.
이번 간담회에는 종합금융투자사업자(종투사) 10곳과 중형 증권사 11곳의 감사 등이 참석했다. 금감원은 최근 실시한 상품 설계·제조 프로세스 점검과 증권사 유동성공급자(LP) 업무 과정에서의 주식대차 영업행위 관련 유의사항을 공유하고 내부통제 개선 방안을 논의했다.
서재완 금감원 금융투자부문 부원장보는 최근 증권업계가 양적 성장을 이룬 배경에는 자본시장의 공정성과 투명성에 대한 투자자들의 기대가 있다면서도 현재 증권사의 내부통제 수준이 이러한 기대에 부응하고 있는지에 대해서는 근본적인 고민과 반성이 필요하다고 지적했다.
특히 고객에게 제공하는 상품설명서에 허위·부실 정보를 기재하거나 영업 과정에서 개인 휴대폰을 사용해 권유 기록을 남기지 않는 등 기본적인 규정을 지키지 않는 행위가 반복되고 있다는 점을 문제로 꼽았다.
서 부원장보는 증권사들이 그동안 내놓은 투자자 보호 선언과 서약이 '임시방편적인 구호'에 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 감사조직이 객관적이고 중립적인 시각에서 투자자 보호 절차가 실제로 작동하는지 면밀히 점검해야 한다는 것이다.
감사 방식도 사후 적발에서 사전 예방으로 전환해야 한다고 주문했다. 감사조직이 사고가 발생한 이후 문제를 찾아내는 '사후약방문식 감사'에 머물지 않고 영업 과정에서 발생할 수 있는 위험을 미리 점검해 투자자 피해를 막아야 한다는 취지다.
대표이사 등 경영진에도 감사조직에 대한 인적·물적 지원을 강화할 것을 당부했다. 금감원은 회사의 자율적인 내부감사 기능과 감독당국의 검사가 유기적으로 연계될 수 있도록 소통과 협업을 이어갈 계획이다.
최근 금융권에서 잇따른 개인정보 해킹 사고와 관련해서는 증권사별 IT 보안과 점검체계를 전면 재점검할 것도 요청했다. 투자자 피해 가능성을 신속하게 파악하고 필요한 경우 즉시 보호조치를 시행해달라고 당부했다.
이날 간담회에서는 최근 상품 설계·제조 과정에 대한 점검 결과와 LP 업무 수행 과정에서의 주식대차 영업행위 관련 유의사항도 공유됐다.
신용융자 관리와 관련해서는 선제적 리스크 관리를 위해 마련된 '신용융자 자율관리 강화 방안'이 현장에서 제대로 안착할 수 있도록 투자자 안내를 철저히 해달라고 요청했다.
해당 방안은 증권사의 신용공여 취급 규모를 자기자본의 100%에서 90% 이내로 자율 관리하고, 특정 종목에 대한 신용융자 비중이 자사 신용융자 총액의 15%를 초과할 경우 자율적으로 비중을 축소하는 내용 등을 담고 있다.
허위·과장광고 근절을 위한 '광고업무 종합개선안'의 후속조치가 적정하게 이행되고 있는지도 점검해달라고 당부했다.
증권사 감사들은 투자자 중심의 관점에서 사전예방적 감사를 적극 실시해야 한다는 데 공감하고, 영업 과정 전반에서 투자자 보호와 리스크 관리 체계가 제대로 작동하는지 점검하겠다는 입장을 밝혔다.
금감원은 앞으로도 금융투자회사의 사전예방적 내부감사 기능 강화와 감사 역량 제고를 지원하고, 시장 의견을 지속적으로 청취하면서 감독당국과 업계 간 소통을 이어갈 방침이다.
rkgml925@newspim.com