경기도, 민선8기 미편성 보육예산 정상화..."연말까지 지원 중단 없다"

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전임 민선 8기, 영유아 표준교육과정·야간연장 어린이집 예산 수개월분 미편성

어린이집 운영비·교직원 처우개선비 예산 조기 소진 위기 직면

민선 9기 경기도 "급식비 단가 유지 및 지원 단가 조율로 보육 공백 차단"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 전임 민선 8기 도정에서 일부 미편성되거나 조기 소진 위기에 처한 어린이집 및 보육 예산의 정상화에 나섰다. 열악한 재정 여건 속에서도 급식비 단가를 유지하고 지원 단가를 조정해 연말까지 보육 지원 중단이 없도록 전력을 다한다는 방침이다.

경기도 대변인은 6일 서면브리핑을 통해 이 같은 내용을 담은 '2026년도 어린이집 보육 예산 정상화 및 보육 현장 지원 방안'을 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 전임 민선 8기 도정은 2026년도 본예산을 편성하면서 '영유아 표준 교육과정 프로그램 지원' 예산 2개월분과 '야간연장 어린이집 운영 지원' 예산 3개월분을 각각 편성하지 않은 것으로 파악됐다.

아울러 어린이집 운영 지원, 어린이집 교직원 처우개선, 0~2세 어린이집 운영비 지원 등 핵심 보육 사업들 역시 전임 도정이 반영한 예산이 조기에 소진될 상황에 놓여 있었다.

민선 9기 도정은 전임 도정의 예산 미편성으로 인한 보육 현장의 혼란과 돌봄 공백을 방지하기 위해 적극적인 재정 조율에 나섰다.

도는 우선 재정난 속에서도 원아들의 건강과 직결된 어린이집 급식비 지원 단가를 기존 수준으로 차질 없이 유지하기로 했다.

또한 어린이집 및 보육교사 지원 단가를 세심하게 정밀 조정해 연말까지 예산 지원이 끊기지 않도록 관리하는 등 보육 공백을 최소화할 계획이다.

경기도 대변인은 "민선 9기 도정은 전임 도정이 미처 편성하지 못했던 예산들을 하나하나 복원하고 있으나 한정된 재원으로 모든 미편성 예산을 한꺼번에 되살리기에는 현실적 한계가 있다"며 "그럼에도 보육 단체들과 긴밀히 협의하고 연계해 아이들과 교직원에게 피해가 가지 않도록 보육 현장 지원에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com